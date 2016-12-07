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    Мутко: «Не знаю, как понимать требования Кадырова. У него спросите, чего у меня-то»

    Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко в очередной раз подчеркнул, что проведение матчей чемпионата мира-2018 в Чечне невозможно. Как отметил чиновник, данная республика может лишь стать базой для одной из 32 сборных, которые примут участие в турнире.

    «Как понимать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что матч чемпионата мира должен пройти в его республике? Не знаю, как понимать. У него спросите, чего у меня-то. Шесть лет назад исполком ФИФА принял решение провести чемпионат мира в России в 11 городах. Эти города и готовятся.

    Проведение матчей в Чечне невозможно. Но Чечня включена в программу подготовки к чемпионату. Мы дали им возможность принять одну из команд как базу для проживания. У нас 64 базы предложены, 32 сборные будут жить. Если одна из команд расположится там, мы будем не против», – заявил Мутко.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.12.2016 13:35
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2

      TimurT 7 декабря 2016, 18:59

      Спросите Медьведеву кто кого кормит на самом дела! Хрюшки

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 7 декабря 2016, 16:35

      Нет. Надо Грозный выдвинуть на проведение Олимпиады.
      Чеченцы буду рады.
      Всё равно зимой или летом.
      С приветом.

      0
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      Рейтинг: +34

      15426378s 7 декабря 2016, 16:27

      там вот как-то подошел чемпионат мира по стрельбе из нарезных видов оружия.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2113

      prtcs 7 декабря 2016, 16:05

      А кто туда поедет?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Руслан7777 > prtcs 7 декабря 2016, 16:56

      А кто туда ездил на товарищеский матч между Румынией и сборной России??? Мы болельщики!!! Вот мы и поедем к дружественному чеченскому народу, при колоссальной поддержке которого наши и выиграли тогда Румынов со счетом 1:0!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Руслан7777 > Зенит оле оле олa 7 декабря 2016, 17:33

      Нет я врач)

      2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 7 декабря 2016, 15:09

      хорошо если не будеть. населению это не нужно

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +101254

      zigbert 7 декабря 2016, 14:51

      Власть для того и дана,чтобы в полной мере пользоваться ею.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 7 декабря 2016, 14:41

      Ахмат арена не подходит по вместимости для ЧМ по футболу

      1
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      Рейтинг: +15

      Руслан7777 > MEHROJ ЗЕНИТ 7 декабря 2016, 17:32

      Но не забывай, что Ахмат-Арена рассчитана проектировщиками так, что при желании может спокойно расширится на 5 тысяч мест, и всего получится 35 тысяч. Стадион в Калининграде, который будет задействован летом 2018-го, тоже вмещает 35 тысяч. Так что у чеченов есть все шансы добиться желаемого

      0
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN > Руслан7777 10 декабря 2016, 16:46

      если города определены,то по регламенту Ахмат-арена уже не подойдёт,насколько я знаю.Почему Кадыров сейчас именно занялся этим вопросом?

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 7 декабря 2016, 14:18

      Зажрались чечены, столько лет их кормят из госбюджета...

      9
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 > headdevil 7 декабря 2016, 16:33

      ну да они не за 40 миллиардов построили стадион

      0
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      ...
      Рейтинг: +15

      Руслан7777 > headdevil 7 декабря 2016, 17:18

      Потому, что чеченская нефть кормит Роснефть))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > headdevil 7 декабря 2016, 18:31

      Зажрались- не зажрались не тебе решать,. А то ,что их столько лет кормят из госбюджета -так они , чеченцы , завоевали это в войне, подписав с ЦЕНТРОМ , выгодные условия . Побольше бы было таких регионов , как Чечня , глядишь и больше регионов жило бы достойней , и Москвабад не так жировала

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      Рейтинг: +483

      headdevil > нейтральныйкакникто 8 декабря 2016, 15:17

      Ты живешь в Чечне или был там? Кто там живет достойно? Центр Грозного? Все нормальные чечены переехали в Москву, остались в основном необразованные или не имеющие возможность свалить. Все бабки у Кадырова и его окружения. Его балуют и так. А он еще выебывается. И как не мне решать, когда вместо моего родного региона и его столицы города-героя, деньги отдают семье головореза. Я не нацист, если что, просто это уже достало.

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      Рейтинг: +483

      headdevil > shamil1111 8 декабря 2016, 15:23

      За 15 тоже ничего так

      0
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN > shamil1111 10 декабря 2016, 16:43

      интересно,а в какую сумму обошлась Ахмат-арена вообще и с какого бюджета?

      1
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 > SPACE TRUCKIN 10 декабря 2016, 17:05

      уважаемый, я против всех таких воров. я не радуюсь не за тех не за других. обидно что наши с вами деньги воруют и нагло нам об этом и говорят.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 декабря 2016, 13:57

      Кадырова "понесло". Российским кабмином командовать привык(деньги вышибать), теперь решил стать "владычицей морскою" и покомандовать ФИФА.

      12
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > kykyi 7 декабря 2016, 15:27

      Он видимо Пушкина не читал. А чем там кончилось Вы помните?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ViktorMG 7 декабря 2016, 15:38

      Отвечу в стиле Мутко "Спросите у Кадырова, у меня то чего спрашиваете".

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 декабря 2016, 13:55

      Мудко, а сам боишься спросить у Р.Кадырова?

      2
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