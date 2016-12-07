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    Горлукович: «Каррера сделал то, что не удавалось людям за последние пять лет в «Спартаке»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал успех красно-белых в первой части чемпионата России. По мнению ветерана, команда начала выступать без срывов и показывает стабильно качественный футбол.

    «Могу сказать одно. Молодцы. Прошли первую часть сезона стабильно, без срывов. Исключение составляют лишь матчи в Самаре и в Оренбурге, где качество игры напоминало прежний «Спартак»… Но в целом сработали здорово.

    Да мне не надо быть довольным Каррерой. Это дело Федуна. От моей удовлетворенности работой итальянца у меня в кармане ничего не прибавится. Со стороны его работа вообще-то была видна уже через месяц. Он сделал то, что не удавалось людям за последние пять лет. При нем команда играет все 90 минут, а не 70, как было раньше, а потом умирала. Отсутствует хаос в обороне», – заявил Горлукович.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2016 12:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 декабря 2016, 17:33

      Хорошо сказал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 декабря 2016, 15:59

      Блеать, он вообще ослеп

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Serg--015 7 декабря 2016, 14:17

      Про отсутствие хаоса в обороне - самые правильные слова.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 7 декабря 2016, 14:11

      Серге́й Вадимович один из лучших защитников страны, здоровья ему побольше, а от Спартака ждем ждем!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun 7 декабря 2016, 13:05

      А почему за 5 последних лет то? По большому счету всё же это лучшая командная игра за все года без Чемпионства, то есть за 15.

      4
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