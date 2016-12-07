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    Мутко доволен выходом «Ростова» в плей-офф Лиги Европы

    Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко оценил выступление «Ростова» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Ростов» впервые играет в группе Лиги чемпионов, занимает третье место в непростой группе, где играют гранды мирового футбола «Бавария» и «Атлетико», ПСВ хорошая команда. «Ростов» обыграл «Баварию», идет на третьем месте, и это заслуженно, очень достойный результат.

    Хороший матч, хорошее событие, ребята решили задачу и вышли в весеннюю стадию Лиги Европы. Думаю, что для любого клуба, который первый раз стартует в европейских кубках, это очень серьезный результат. Нужно поздравить команду, тренеров, ребят и весь клуб с тем, что как минимум одна наша команда весной будет играть. Так что все здорово.

    Удачи им, и главное, чтобы все было в клубе хорошо: экономическая и организационная ситуация. Для российского футбола это здорово – чем больше наших клубов будет играть в европейских кубках, тем быстрее будут прогрессировать наши игроки», – считает Мутко.

    Напомним, во вторник «Ростов» завершил выступление в Лиге чемпионов, сыграв в заключительном матче группового этапа с ПСВ на выезде вничью – 0:0. Это позволило команде Курбана Бердыева занять в группе третье место, пропустив вперед «Атлетико» и «Баварию».

    Источник: ТАСС

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    07.12.2016 11:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 8 декабря 2016, 05:24

      Поглядим на Спартак в следующем сезоне. Единственный наш клуб будет. Посмеемся и поплачем вместе

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 декабря 2016, 19:37

      Атлетико и Баварию они НЕ ПРОПУСТИЛИ! Атлетико и Бавария их обошла (по спортивному принципу)! Но все равно ребята молодцы! В первый раз, с грандами футбола, и, не последние! ЦСКА в последние 2 года даже в ЛЕ не попадала! Может сегодня они хорошо отыграют? Если будут пахать, то и везение будет на их стороне! Удачи и им тоже!

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 7 декабря 2016, 15:01

      Ай вонт ту спик фром май харт. Респект ту Ростов, энд конгратьюлейшн эври рашн ситизенс!)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 7 декабря 2016, 14:32

      Так-то господин министр, минимум три наших Российских клуба будут играть весной...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2336

      den161 7 декабря 2016, 13:04

      гондон ты виталька, доволен млин... че ж ты сука не посодействовал о переносе с зенитом. пидар!!!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +552

      vsolon 7 декабря 2016, 13:01

      с бодуна наверно .... или с горшка падал на голову в детстве

      1
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      Рейтинг: +498

      Поль 7 декабря 2016, 12:55

      видимо, он уверен, что играть одна будет, а две другие - отбывать номер))) странные чуваки - наши министры

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 7 декабря 2016, 12:18

      Вся страна довольна)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Александр137 7 декабря 2016, 12:05

      Ростов стал 3й командой, вышедшей в еврокубки...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 декабря 2016, 12:00

      Про свой вклад забыл упомянуть)))

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная > семёнычев 7 декабря 2016, 22:52

      Он об этом не сказал, но стопудово подумал

      0
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