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    Слуцкий: «Будет непросто поставить восклицательный знак в Лондоне»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий признался, что поставить восклицательный знак в своем последнем матче с армейцами будет сложно.

    «Всегда хочется поставить восклицательный знак в любом деле, которым занимаешься, тем более так долго. Но прекрасно понимаю, что сделать это будет непросто. «Тоттенхэм» – сильная команда с хорошим подбором игроков, способных показывать разнообразный футбол», – сказал Слуцкий.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – ЦСКА состоится в среду, 7 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    07.12.2016 11:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 7 декабря 2016, 20:20

      Проявить все своё мастерство,мужество,волю,выгрызать каждый мяч и,никто, и за проигрыш не осудит!Ребята дайте бой,покажите своё уважение к Леониду Викторовичу и к своим болельщикам!Фарта,удачи...

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 7 декабря 2016, 13:34

      Надежда умирает последней! Поставил на коней с кэфом 7!!!) Так что жду чуда, удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 7 декабря 2016, 11:48

      а Дзагоев будет играть сегодня? если будет - то всё будет нормально!
      ну или хотя бы 0:0 скатать, чтобы рекорд Акинфеева закончить.

      -3
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > VGreen 7 декабря 2016, 15:36

      ахах, заминусовали, неужто желаете Акинфееву продолжения серии?) злые вы люди:)

      1
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 7 декабря 2016, 11:47

      А ты поставь,поставь....

      1
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