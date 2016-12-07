Прядкин поддержит любое решение клубов по схеме лимита на легионеров

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о своем отношении к действующей схеме лимита на легионеров.

«Есть действующая схема. Изменения до чемпионата мира-2018 никто не обсуждал. Насколько я знаю, этот вопрос будет проговариваться на конференции РФС в январе – феврале.

Я поддержу любое решение клубов, поскольку обязан представлять их интересы. С другой стороны, повторю – нам не хватает классных мастеров, за которыми бы тянулись наши молодые игроки. Это достаточно сложный вопрос. Он требует коллективного обсуждения.

Позицию, которая была выбрана комиссией во главе с Михаилом Гершковичем – «10+15 в заявке», поддержали все клубы. Но был выбран вариант «6+5 на поле», на данный момент действует он. На первой конференции РФС в следующем году в рамках стратегии развития футбола этот вопрос, наверное, будет поднят. Но сейчас действует старая схема. Никаких изменений пока не планировалось», – сказал Прядкин.