Прядкин не видит оснований для перехода на систему «весна-осень»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин признал, что система чемпионата России в ближайшее время меняться не будет. Он прокомментировал слова Виталия Мутко, который заявил, что «в декабре играть нельзя».

«Скорее всего, он имел в виду то, что погода, которую мы получили под занавес первой половины чемпионата, некомфортна ни для футболистов, ни для болельщиков, поскольку мешает командам показывать зрелищную игру. Но президент РФС уже заявил, что за полтора года до начала чемпионата мира менять систему не представляется возможным. Мы просто не войдем в необходимый цикл. Замечу, что за последние четыре года погода ни разу не дала повода поднять тему возвращения к старой схеме проведения чемпионата. Но это вовсе не означает, что она не обсуждается специалистами.

Сокращение числа клубов Премьер-лиги? Считаю, что 16 клубов – оптимальный вариант. Я не выступаю за увеличение их числа. У нас нет должного количества экономически стабильных клубов и имеющих все основания для соответствия высшего дивизиона», – сказал Прядкин.

Напомним, что российский чемпионат проводится по системе «осень-весна» с 2012 года.