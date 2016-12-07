«Реал» призвал к предельному уважению в отношении Роналду

Меня как юриста новости про якобы правонарушения со стороны футболистов вообще дико веселят (вне зависимости от клубной принадлежности).
Такие вещи устанавливает только суд. Так вот мы уже года 2 слушаем про Неймара, Месси, теперь КР, и что-то ни один суд ничего не сказал против них еще. В связи с этим, есть прямо такое большое подозрение, что все это хня...
Пресс-служба мадридского «Реала» публиковало официальное заявление относительно налогового скандала, разворачивающегося вокруг нападающего команды Криштиану Роналду, который подозревается в уклонении от уплаты налогов.
«Учитывая информацию, опубликованную в последние дни, и принимая во внимание доказательства, предоставленные налоговой службой Испании, которые подтверждают, что Криштиану Роналду выполняет все свои налоговые обязательства перед государством, ФК «Реал» Мадрид призывает к предельному уважению в отношении игрока. Его поведение является образцовым на протяжении всего времени пребывания в нашем клубе», – говорится в заявлении.
Напомним, ранее появилась информация о скрытии налогов португальцем на сумму 150 миллионов евро по схеме, разработанной его агентом Жоржем Мендешем. Футболисту может грозить до шести лет тюремного заключения.