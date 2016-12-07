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    «Реал» призвал к предельному уважению в отношении Роналду

    Пресс-служба мадридского «Реала» публиковало официальное заявление относительно налогового скандала, разворачивающегося вокруг нападающего команды Криштиану Роналду, который подозревается в уклонении от уплаты налогов.

    «Учитывая информацию, опубликованную в последние дни, и принимая во внимание доказательства, предоставленные налоговой службой Испании, которые подтверждают, что Криштиану Роналду выполняет все свои налоговые обязательства перед государством, ФК «Реал» Мадрид призывает к предельному уважению в отношении игрока. Его поведение является образцовым на протяжении всего времени пребывания в нашем клубе», – говорится в заявлении.

    Напомним, ранее появилась информация о скрытии налогов португальцем на сумму 150 миллионов евро по схеме, разработанной его агентом Жоржем Мендешем. Футболисту может грозить до шести лет тюремного заключения.

    Источник: ФК «Реал»

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    07.12.2016 06:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 7 декабря 2016, 10:21

      Меня как юриста новости про якобы правонарушения со стороны футболистов вообще дико веселят (вне зависимости от клубной принадлежности).
      Такие вещи устанавливает только суд. Так вот мы уже года 2 слушаем про Неймара, Месси, теперь КР, и что-то ни один суд ничего не сказал против них еще. В связи с этим, есть прямо такое большое подозрение, что все это хня...

      3
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 7 декабря 2016, 10:19

      получается, как в ""12 стульях" - голубой воришка

      0
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 7 декабря 2016, 10:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Девочка может весь многолетний контракт отработать за решёткой! Бедная Кристя!

      -4
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 7 декабря 2016, 10:03

      уважение-его уже не вернуть

      -2
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      Рейтинг: +3549

      momwig_ 7 декабря 2016, 09:49

      Фанаты Месси разбушевались. ЗМ их кумиру в этом году (а будет продолжать в таком же духе - так, может, и в последующих) не светит, так они решили "накопать" на Кристинку, что он типа наворовал ещё больше их кумира. Ну ну...

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 декабря 2016, 09:39

      Берегите представителей сексменьшинств. У них такая хрупкая психика.

      0
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 7 декабря 2016, 09:19

      К уважению нельзя призвать!... ))

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 7 декабря 2016, 08:25

      Ох уж эта европейская толерантность да политкорректность

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 7 декабря 2016, 07:37

      а как на самом деле обстоят дела?

      1
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      Рейтинг: +324

      hellkid > Rebrova 7 декабря 2016, 10:12

      он чист, просто "вброс" накануне награждения ,не более

      0
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 7 декабря 2016, 07:13

      Нет дыма без огня... что теперь скажите те кто в такой же ситуации об.си.рал Месси???

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi > АртурZaСМ 7 декабря 2016, 07:39

      Будем еще раз об..сирать месси!!!

      2
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