Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тухель считает нормальным желание Обамеянга уйти в «Реал»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» высказался о важности для команды нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Напомним, ранее футболист неоднократно заявлял о желании перейти в испанский клуб.

    «Я думаю, всем понятно, что без Обамеянга «Боруссия» не сможет добиться своих целей в этом сезоне. Он делает нашу команду значительно сильнее, может в любой момент решить исход встречи в нашу пользу. Конечно, его желание уйти в «Реал» понятно, это нормальная ситуация для талантливого футболиста. К тому же «Реал» – один из лучших клубов мира», – сказал специалист.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2016 23:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 