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    Мутко знает, что Слуцкий в ближайшее время расскажет о своих планах

    Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. По словам функционера, в ближайшее время специалист расскажет о своих дальнейших планах.

    «Это выбор самого Леонида Викторовича. Бывает, тренеры в карьере несколько меняют свой жизненный путь. Я знаю, что в ближайшее время он свои планы расскажет, и будет понятно, что он хочет «подсобрать» свои знания, опыт, хочет получить какой-то другой вызов», – сказал Мутко.

    Напомним, Слуцкий объявил, что покинет должность рулевого ЦСКА после матча с «Тоттенхэмом».

    Источник: Р-Спорт

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    06.12.2016 23:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 декабря 2016, 09:10

      Так он же уже озвучил,что хотел бы порулить в Европе,но не зовут.

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