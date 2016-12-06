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    Зинченко в стартовом составе ПСВ, Азмун – у «Ростова»

    Стали известны стартовые составы на матч группового этапа Лиги чемпионов между ПСВ и «Ростовом». У хозяев в стартовом составе выйдет украинский хавбек Александр Зинченко. У россиян на острие атаки появится Сердар Азмун.

    ПСВ: Зут, Изима-Мирен, Морено, Ариас, Швааб, Проппер, Де Йонг, Бренет, Рамселар, Зинченко, Бергвейн.

    «Ростов»: Джанаев, Калачев, Гранат, Полоз, Нобоа, Азмун, Мевля, Кудряшов, Навас, Гацкан, Ерохин.

    Матч состоится в Эйндховене на стадионе «Филипс» и начнется в 22:45 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией матча можно здесь.

    Источник: УЕФА

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    06.12.2016 21:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 6 декабря 2016, 21:59

      состав боевой....
      нужно сыграть так, как могут... ну и капельку везения не помешало бы...
      не подведите, мужики!!!!!!

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