Александр Жирков: «Спартак» готов усиливаться зимой, это говорит о готовности двигаться вперед»

Член совета директоров «Спартака» Александр Жирков отметил, что несмотря на финансовый кризис в стране, руководство клуба готово потратиться на приобретение новых футболистов в период зимнего трансферного окна. Также он подчеркнул: игрокам своевременно выплачиваются зарплаты и бонусы.

– Минувшим летом российские клубы разгружали зарплатные ведомости. ЦСКА продал Мусу, «Зенит» – Халка. Экономическая ситуация, очевидно, непростая. Насколько это мешает «Спартаку»? Насколько все в вашем клубе благополучно с точки зрения финансов?

– «Спартак» – это часть России. Мы живем и работаем здесь. Ситуация тяжелая. Зарплатные ведомости в основном завязаны на валюте, а курс вырос. Тем не менее по итогам сегодняшнего заседания совета директоров мы говорим об усилении в зимнее трансферное окно. А это дополнительные расходы. И это говорит о нашей готовности двигаться вперед. Еще один показатель: никаких задержек по зарплатам, бонусам в «Спартаке» нет.