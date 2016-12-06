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    Хамес может перебраться в «Интер» за 60 миллионов

    Хавбек «Реала» Хамес Родригес может сменить клуб следующим летом. Сообщается, что у 25-летнего игрока натянутые отношения с главным тренером Зинедином Зиданом, что вылилось в ссору после Эль Класико с «Барселоной» (1:1). В игре с сине-гранатовыми наставник мадридцев так и не выпустил колумбийца на поле, чем вызвал бурю негодования с его стороны.

    Основным претендентом на приобретение Родригеса считается «Интер», готовый потратить на его приобретение 60 миллионов евро. Также футболист входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентуса».

    В нынешнем сезоне на счету Хамеса два забитых мяча и семь результативных передач в 13-ти встречах.

    Источник: Tuttosport

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    06.12.2016 17:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1719

      Benifacto 6 декабря 2016, 22:14

      а я думаю что стоит ему идти именно в Интер, и команду будут строить под него...и мож вернуться в элиту

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 6 декабря 2016, 20:17

      В это дно он не пойдёт!

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