Александр Жирков: «Задача «Спартака», как и прежде, – призовое место»

Член совета директоров «Спартака» Александр Жирков заявил, что несмотря на лидерство команды по итогам осенней части чемпионата России, задачи, поставленные перед сезоном, остаются прежними – занять призовое место. Напомним, после 17-ти туров красно-белые располагаются на вершине турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

«На совете директоров был рассмотрен ряд вопросов, начиная с академии, дубля, «Спартак-2» и заканчивая основой. То есть вся футбольная вертикаль. Плюс был рассмотрен отчет медицинского департамента. Это обычная практика.

Совет директоров не менял планы, которые стояли на сезон перед первой командой: мы должны быть в медалях. «Третье место плюс» – мы это так называем. Присутствует сдержанный оптимизм по результатам первой части сезона. Не слишком ли это скромно, учитывая нынешнее лидерство? Это же «третье место плюс». Конечно, мы хотим быть как можно выше. Но создавать излишнее давление на команду и тренера просто неразумно», – сказал Жирков.