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  • Червиченко: «Судейские «подарки» смазывают впечатление от лидерства «Спартака»

Червиченко: «Судейские «подарки» смазывают впечатление от лидерства «Спартака»

6 декабря 2016, 15:21
21

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил недовольство работой судей в матче 17-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Рубином» (2:1). По мнению функционера, московский клуб может побеждать и без помощи ошибок арбитров. Отметим, что на данный момент «Спартак» лидирует в чемпионате России, опережая идущий на втором месте «Зенит» на пять очков.

– Команда Карреры выиграла за счет везения?

– Нет, еще судья Вилков помог активно. Промеса должны были еще в первом тайме выгонять, там была прямая красная, если быть объективным. Если бы его удалили, счет был бы другим. Просто перед «Спартаком» можно было бы шляпу снимать, если бы не было этой стабильной ситуации: команде нужно брать очки, судья находит любой повод, чтобы показать сопернику красную карточку, потом «Спартак» добивается результата. С «Ростовом» то же самое было. Я думаю, «Спартак» способен и сам выигрывать, а судейские «подарки» смазывают впечатление от его лидерства.

– По ходу сезона вы часто критикуете спартаковцев за то, что они много апеллируют к арбитрам. После этого матча остаетесь при своем мнении?

– Считаю, что по эмоциональной реакции на действия судей «Спартак» идет с огромным отрывом от всех команд РФПЛ, вместе взятых.

– И «Зенита»?

– Думаю, игроки «Зенита» так не реагируют. У «Спартака» любое решение – это три-четыре человека с вознесенными к небу руками, крики, вопли и рывки в сторону арбитра на десять-пятнадцать метров. В Европе бы это все закончилось очень быстро: три-четыре желтых и пару красных карточек и все ходили бы культурно и смиренно. А у нас у судей нет указания правильно реагировать на такое поведение. Так что я не удивлюсь, если в конце чемпионата им вообще будут затрещины отвешивать. Хотя в принципе есть за что (смеется). Обратите внимание: «Спартак» постоянно судят Вилковы, Безбородовы и прочие персонажи, к которым все время много нареканий. А где молодые ребята, которые судят другие команды? Почему их здесь нет? Наверно, потому что неопытные, результат не смогут обеспечить.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (21)
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ikram1984
1481027317
Заткните уже кто нибудь этого червя. Завидует что не при нем все это происходит. Развалил такую команду а теперь умничает по всякому поводу. Дул бы уже в свой питер в кормушку и вякал бы оттуда какой Спартак плохой
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cska-62
1481027454
Вилков "помог" красно-белым? Не назначив очевидный пенальти за снос Мельгарехо? ОРИГИНАЛЬНО! Такого я ещё не встречал... :-))))
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cska-62
1481028139
Может я что-то пропустил? За 17 туров я видел неоднократное и откровенное подсуживание "Зениту"... Видел, к сожалению, и совершенно липовый пенальти в ворота "Оренбурга" в пользу ЦСКА... И обо всём этом открыто писал. Но я вообще не видел, чтобы "Спартак" пробивал хотя бы ОДИН пенальти!!! Даже тогда, когда он должен был бы быть назначен! МОЖЕТ Я ЧТО-ТО ПРОПУСТИЛ? Освежите мне память!
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vgarakh
1481028474
Правду говорит Червиченко, правду, как бы она не была горька.
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policepnz
1481028502
кто берет интервью у этого упыря - жертвы Макдональдса !
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mexti69
1481028917
Червиченко((((( когда ты же загнешься или похудеешь!!???? когда забил Рубин Ещенко двумя руками выносили с поля (и это не блок, те кто играет футбол знают). а за малейшие толчки в штрафной Рубина свистел. Товарищ чевиченко надо смотреть футбол, а не бегать на кухню за бутербродами))
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Сармат Ростов
1481029602
Когда уже червяку вонючую пасть кто-нибудь заткнёт? (((
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Мясной Упырь
1481030280
червь-лярва
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mik1954
1481033812
Это не подарки это тенденция... Тащат мясо под узцы в горку неподъемную....
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Kroleg
1481039104
Если мне, болельщику ЦСКА пришлось признать очевидный факт отличной игры Спартака за первую половину чемпионата, то почему Червиченко не может? Все-таки бывший президент клуба. Помню ЦСКА все время так уличали в помощи судей. Победителей не судят. С фактом, что Спартак на первом месте никак не поспорить.
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