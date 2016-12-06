Червиченко: «Судейские «подарки» смазывают впечатление от лидерства «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил недовольство работой судей в матче 17-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Рубином» (2:1). По мнению функционера, московский клуб может побеждать и без помощи ошибок арбитров. Отметим, что на данный момент «Спартак» лидирует в чемпионате России, опережая идущий на втором месте «Зенит» на пять очков.

– Команда Карреры выиграла за счет везения?

– Нет, еще судья Вилков помог активно. Промеса должны были еще в первом тайме выгонять, там была прямая красная, если быть объективным. Если бы его удалили, счет был бы другим. Просто перед «Спартаком» можно было бы шляпу снимать, если бы не было этой стабильной ситуации: команде нужно брать очки, судья находит любой повод, чтобы показать сопернику красную карточку, потом «Спартак» добивается результата. С «Ростовом» то же самое было. Я думаю, «Спартак» способен и сам выигрывать, а судейские «подарки» смазывают впечатление от его лидерства.

– По ходу сезона вы часто критикуете спартаковцев за то, что они много апеллируют к арбитрам. После этого матча остаетесь при своем мнении?

– Считаю, что по эмоциональной реакции на действия судей «Спартак» идет с огромным отрывом от всех команд РФПЛ, вместе взятых.

– И «Зенита»?

– Думаю, игроки «Зенита» так не реагируют. У «Спартака» любое решение – это три-четыре человека с вознесенными к небу руками, крики, вопли и рывки в сторону арбитра на десять-пятнадцать метров. В Европе бы это все закончилось очень быстро: три-четыре желтых и пару красных карточек и все ходили бы культурно и смиренно. А у нас у судей нет указания правильно реагировать на такое поведение. Так что я не удивлюсь, если в конце чемпионата им вообще будут затрещины отвешивать. Хотя в принципе есть за что (смеется). Обратите внимание: «Спартак» постоянно судят Вилковы, Безбородовы и прочие персонажи, к которым все время много нареканий. А где молодые ребята, которые судят другие команды? Почему их здесь нет? Наверно, потому что неопытные, результат не смогут обеспечить.