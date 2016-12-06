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    Червиченко: «Судейские «подарки» смазывают впечатление от лидерства «Спартака»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил недовольство работой судей в матче 17-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Рубином» (2:1). По мнению функционера, московский клуб может побеждать и без помощи ошибок арбитров. Отметим, что на данный момент «Спартак» лидирует в чемпионате России, опережая идущий на втором месте «Зенит» на пять очков.

    – Команда Карреры выиграла за счет везения?

    – Нет, еще судья Вилков помог активно. Промеса должны были еще в первом тайме выгонять, там была прямая красная, если быть объективным. Если бы его удалили, счет был бы другим. Просто перед «Спартаком» можно было бы шляпу снимать, если бы не было этой стабильной ситуации: команде нужно брать очки, судья находит любой повод, чтобы показать сопернику красную карточку, потом «Спартак» добивается результата. С «Ростовом» то же самое было. Я думаю, «Спартак» способен и сам выигрывать, а судейские «подарки» смазывают впечатление от его лидерства.

    – По ходу сезона вы часто критикуете спартаковцев за то, что они много апеллируют к арбитрам. После этого матча остаетесь при своем мнении?

    – Считаю, что по эмоциональной реакции на действия судей «Спартак» идет с огромным отрывом от всех команд РФПЛ, вместе взятых.

    – И «Зенита»?

    – Думаю, игроки «Зенита» так не реагируют. У «Спартака» любое решение – это три-четыре человека с вознесенными к небу руками, крики, вопли и рывки в сторону арбитра на десять-пятнадцать метров. В Европе бы это все закончилось очень быстро: три-четыре желтых и пару красных карточек и все ходили бы культурно и смиренно. А у нас у судей нет указания правильно реагировать на такое поведение. Так что я не удивлюсь, если в конце чемпионата им вообще будут затрещины отвешивать. Хотя в принципе есть за что (смеется). Обратите внимание: «Спартак» постоянно судят Вилковы, Безбородовы и прочие персонажи, к которым все время много нареканий. А где молодые ребята, которые судят другие команды? Почему их здесь нет? Наверно, потому что неопытные, результат не смогут обеспечить.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.12.2016 15:21
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 6 декабря 2016, 20:37

      Бред какой то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Kroleg 6 декабря 2016, 18:45

      Если мне, болельщику ЦСКА пришлось признать очевидный факт отличной игры Спартака за первую половину чемпионата, то почему Червиченко не может? Все-таки бывший президент клуба. Помню ЦСКА все время так уличали в помощи судей. Победителей не судят. С фактом, что Спартак на первом месте никак не поспорить.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 6 декабря 2016, 18:40

      Толстый, а ты не думаешь, что тебя могут заказать? Соберут по баксу с болельщика спартака и закажут!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 декабря 2016, 17:51

      Да как же ты уже надоел то.Когда его печатать перестанут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 6 декабря 2016, 17:16

      Это не подарки это тенденция... Тащат мясо под узцы в горку неподъемную....

      -3
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      Рейтинг: +9

      лёвчик 6 декабря 2016, 16:19

      ГУМНО БОЛЬШЕ НЕТ СЛОВ

      1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 6 декабря 2016, 16:18

      червь-лярва

      3
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 6 декабря 2016, 16:06

      Когда уже червяку вонючую пасть кто-нибудь заткнёт? (((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      mexti69 6 декабря 2016, 15:55

      Червиченко((((( когда ты же загнешься или похудеешь!!???? когда забил Рубин Ещенко двумя руками выносили с поля (и это не блок, те кто играет футбол знают). а за малейшие толчки в штрафной Рубина свистел. Товарищ чевиченко надо смотреть футбол, а не бегать на кухню за бутербродами))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 6 декабря 2016, 15:48

      кто берет интервью у этого упыря - жертвы Макдональдса !

      7
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