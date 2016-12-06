Трансфер Самедова в «Спартак» может не состояться

Трансфер полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак» может не состояться. Дело в том, что в соглашении футболиста с железнодорожниками есть пункт об отступных на сумму в 5 миллионов евро. «Спартак» не готов платить эти деньги.

Как сообщает источник, за футболиста лидер РФПЛ согласен заплатить не более 2 миллионов евро. Исход переговоров находится полностью в руках руководства «Локомотива», которое еще не ответило на предложение по Самедову.