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    Трансфер Самедова в «Спартак» может не состояться

    Трансфер полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак» может не состояться. Дело в том, что в соглашении футболиста с железнодорожниками есть пункт об отступных на сумму в 5 миллионов евро. «Спартак» не готов платить эти деньги.

    Как сообщает источник, за футболиста лидер РФПЛ согласен заплатить не более 2 миллионов евро. Исход переговоров находится полностью в руках руководства «Локомотива», которое еще не ответило на предложение по Самедову.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.12.2016 15:02
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 6 декабря 2016, 19:19

      Ну Самедов и дебил! Если никуда не перейдёт будет гнить до конца контракта в дубле или дома.

      0
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      Рейтинг: +38

      Павленко 6 декабря 2016, 19:04

      Начались слухи, расследования и инсадерство :)

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 6 декабря 2016, 19:04

      Задолбал уже этот сериал с Самедовым!!!

      -1
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 6 декабря 2016, 18:13

      Забавно получается) если так, то Палыч его из принципа в состав не поставит)

      0
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      Рейтинг: +411

      aam 6 декабря 2016, 17:23

      А мнение самого футболиста здесь кому то интересно? Илим всё решают только бабки?

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      Рейтинг: +43

      Миша00 > aam 6 декабря 2016, 18:21

      всегда все решали бабки. есть два пути обычно, любо по контракту отступные платить и не торговаться. либо искать компромиссные варианты, что бы финансовая сторона вопроса устроила обе стороны. футболисты тоже не за идею играют, а за зарплату. кто больше даст туда и идут.(ну или столько же, но тогда включают еще и личное желание)

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > aam 6 декабря 2016, 18:45

      Профессиональные спортсмены - лишь товар для чиновников от спорта, к сожалению. Их мнение - дело десятое.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > aam 6 декабря 2016, 19:24

      мнение футболиста уже понятно! он провел прощальный ужин с командой и настроен уйти.... и у него 2 варианта, либо Спартак выкупает его контракт либо он сам его выкупает и как свободный агент уходит...

      0
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      Рейтинг: +107

      nikita08 6 декабря 2016, 16:59

      Сам доплатит треху!

      -1
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      Рейтинг: +1659

      KalterJax 6 декабря 2016, 16:42

      Ну тут прям как глаза нам открыли!) получается что ... кинули утку, что Самедовым интересуется Спартак, наш оболдуй им поверил и уже лыжи навострил, открыто вступив в конфликт с Сёминым) таким образом мясные захотели сбить цену за Сашку ... мол нафиг вам конфликтный игрок отдайте его нам хоть за 2 ляма, всё равно у вас не будет играть) и вроде бы все довольны) Ан неееет ... неожидал видимо Федун, что Локо будет принципиален в этом вопросе) не ниже чем за 5 лямов) и тут наш Сашка то и понял, что спартаку то он впринципе и не нужен, как футболист на которого расчитывают)

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > KalterJax 6 декабря 2016, 16:46

      могут и за 2 отдать. Принципы принципами, но 2лнн. лучше, чем ни чего. Все может быть

      2
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      Рейтинг: -101

      serega86ru > KalterJax 6 декабря 2016, 16:51

      тут же на днях писали -мол он сам свой контракт выкупает =) так то и за 1 млн. отдадут чтоб микроклимат не портил=)

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > serega86ru 6 декабря 2016, 19:25

      зачем отдавать за 1 млн, если он сам его выкупает за 5?

      0
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      Рейтинг: +1659

      KalterJax > RedGreenHooligan 7 декабря 2016, 12:23

      Ну спартак даст 2 ляма , а сашка 3, вот и скинуться вместе на выкуп контракта)

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 6 декабря 2016, 16:42

      В итоге, если руководство Локо полезет в бутылку и не продадут его за меньшую сумму указанную в контракте, а Спартак откажется покупать, то из трех сторон пострадает больше всего сам Самедов. А уже 32 года как ни как!

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 декабря 2016, 16:40

      Самед-Бюль-Бюль-Хрю-Хрю.

      Правда,удивительную гадость можно написать,не стараясь...?)

      -2
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      Рейтинг: +3507

      FRZZ > shinnik 6 декабря 2016, 17:36

      По всей вероятности заслуживаешь гадости ты.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 6 декабря 2016, 21:03

      Малыши мои,потритесь бочками..За зиму всякое может случиться..
      Или корму не дадут,или судьи вымрут..

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 6 декабря 2016, 16:03

      Да ладно. Он уже отгудел с уже бывшими одноклубниками ночку!

      2
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