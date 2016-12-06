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    Измайлов: «Всегда буду предан Семину, но сейчас я игрок «Краснодара»

    Хавбек «Краснодара» Марат Измайлов признал, что в ближайшее время не планирует менять клубную прописку. Такими словами он ответил на заявление главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который выразил желание вернуть в Измайлова в московский клуб.

    «Юрий Павлович для меня не чужой человек, я ценю и помню все, что он для меня сделал, и всегда останусь ему предан. Но сейчас я игрок «Краснодара», и этот клуб успел стать для меня родным. Здесь люди поверили в меня, вернули, по сути, из ниоткуда, после годичного перерыва.

    Я тоже это очень ценю и сегодня думаю только о результатах нашей команды. Очень хочу помочь «Краснодару» попасть в Лигу чемпионов, выиграть Кубок России и пройти как можно дальше в текущем турнире Лиге Европы. О чeм-то другом сейчас думать просто не вижу смысла», — сказал футболист.

    Напомним, что Измайлов выступал за «Локомотив» с 2000 по 2008 год.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    06.12.2016 14:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +76

      lebron777 6 декабря 2016, 20:13

      в сборную Марата!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 6 декабря 2016, 16:43

      Марату пока не нужно ни чего менять

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33747

      zra78 6 декабря 2016, 14:54

      Значит переходит

      -1
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