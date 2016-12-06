В конце января в Москве состоится всероссийское совещание судей

Департамент судейства и инспектирования РФС в конце января намерен провести в Москве всероссийское совещание судей, сообщил руководитель ДСИ Андрей Будогосский.

«Мы планируем 28 января провести в Москве всероссийское совещание судей. Такие мероприятия не проводились 28 лет. Отрадно, что Виталий Мутко активно поддержал эту идею. Мы определим, где находимся, на каком этапе и куда нам двигаться. Приехать должны около 250-ти человек из всех регионов. У нас есть полная поддержка Мутко и РФС. Постучу по дереву: сейчас нет проблем, которые не решались бы. Все происходит очень оперативно, конструктивно.

У нас будет большой сбор в Турции с 7 по 21 февраля. Параллельно у нас пройдет сбор судей ФНЛ на Кипре. Мы планируем выпустить специальные материалы, на которых будут даны разъяснения по наиболее проблемным игровым моментам. Знаю, что ряд наших клубов в это время также проведет сборы в Турции. Мы будем устраивать для них занятия, объяснять что-то.

Это нормальная схема взаимодействия. Порой приходит человек в команду, общается, и для многих открываются новые горизонты. Есть ситуации, которые важно разъяснить», – сказал Будогосский.