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  • В конце января в Москве состоится всероссийское совещание судей

В конце января в Москве состоится всероссийское совещание судей

6 декабря 2016, 13:47
13

Департамент судейства и инспектирования РФС в конце января намерен провести в Москве всероссийское совещание судей, сообщил руководитель ДСИ Андрей Будогосский.

«Мы планируем 28 января провести в Москве всероссийское совещание судей. Такие мероприятия не проводились 28 лет. Отрадно, что Виталий Мутко активно поддержал эту идею. Мы определим, где находимся, на каком этапе и куда нам двигаться. Приехать должны около 250-ти человек из всех регионов. У нас есть полная поддержка Мутко и РФС. Постучу по дереву: сейчас нет проблем, которые не решались бы. Все происходит очень оперативно, конструктивно.

У нас будет большой сбор в Турции с 7 по 21 февраля. Параллельно у нас пройдет сбор судей ФНЛ на Кипре. Мы планируем выпустить специальные материалы, на которых будут даны разъяснения по наиболее проблемным игровым моментам. Знаю, что ряд наших клубов в это время также проведет сборы в Турции. Мы будем устраивать для них занятия, объяснять что-то.

Это нормальная схема взаимодействия. Порой приходит человек в команду, общается, и для многих открываются новые горизонты. Есть ситуации, которые важно разъяснить», – сказал Будогосский.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
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63_Camapa_63
1481021656
Зашибись отдохнут за нас счет в Турции и на Кипре. А как были дном так и останутся дном и будут свистеть кто больше денег даст Выгнать всех в шахту чтоб почуствовали как на кусок хлеба заробатывать
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kykyi
1481023738
28 лет ставки не повышали, а инфляция свирепствует. Пойдут по командам, которые тоже на сборах, "...проведут занятия, объяснят что то". Что объяснят, догадайтесь сами.
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vladimir-7
1481024791
А.Лудогосский: "...сейчас нет проблем, которые не решались бы. Всё происходит оперативно, конструктивно". Мероприятие как всероссийское совещание судей не проводилось 28 лет. А почему в Турции, а не в России? Может быть просто отдохнуть судьям, покупаться, попить водочки, девочки, а то всё свисток во рту.
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Kulimen
1481026865
Ключевое здесь, "Мы проведем сбор в Турции и параллельно в Кипре". Хорошо,что Мутко одобряет.
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Sanches 1204
1481028908
Видимо новые расценки на "сливы" игр обсуждать
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yorgenbarenz
1481030012
Турция,Кипр....А на пляжах Индигирки не хотите в скором времени на сходняк попасть? В стране кризис, а им западло в Москве перетереть ?250 паразитов съедутся! А главные решения будут приняты до их приезда,как у нас водится!
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АЛЕКС 58
1481043942
Ключевое слово"где находимся" !!!
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илья 009
1481051264
Деньги будут делить за первую половину сезона.))
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