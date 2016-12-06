Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ломбертс заявил, что весной в РФПЛ стоит ждать множества сюрпризов

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс отметил, что весенняя часть розыгрыша РФПЛ будет богата на различные сюрпризы. Бельгиец считает, что на решающем отрезке в борьбе за чемпионство большую роль будет играть настрой команд. После 17-ти туров сине-бело-голубые занимают вторую строчку в таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    «Будет непросто. Мы становились чемпионами, набирая 61-63 очка. Сейчас у «Спартака» 40 очков, у нас – 35. У нас меньше очков, нам нужно добирать. Весенняя часть чемпионата принесет много сюрпризов. Многое будет зависеть не только от реальной силы команды, но и от настроя, духовного состояния, потому что поля будут плохого качества, нужно будет преодолевать эти проблемы. Посмотрите на поле, на котором играл «Спартак» в Самаре в 16-м туре», – сказал Ломбертс.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2016 12:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 6 декабря 2016, 15:29

      Лидерам всегда сложнее на финишной прямой, все время оглядываться на соперников надо. Спасибо "хрюшам", не дают расслабляться...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 6 декабря 2016, 13:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сюрпризы? сейчас Витсель уйдет будет веселее, если зенит не продаст его то летом уйдет бесплатно, а газпром жаба еще та)))

      -6
      Ответить
    • Читайте нас: 