Ломбертс заявил, что весной в РФПЛ стоит ждать множества сюрпризов

Лидерам всегда сложнее на финишной прямой, все время оглядываться на соперников надо. Спасибо "хрюшам", не дают расслабляться...)
Защитник «Зенита» Николас Ломбертс отметил, что весенняя часть розыгрыша РФПЛ будет богата на различные сюрпризы. Бельгиец считает, что на решающем отрезке в борьбе за чемпионство большую роль будет играть настрой команд. После 17-ти туров сине-бело-голубые занимают вторую строчку в таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.
«Будет непросто. Мы становились чемпионами, набирая 61-63 очка. Сейчас у «Спартака» 40 очков, у нас – 35. У нас меньше очков, нам нужно добирать. Весенняя часть чемпионата принесет много сюрпризов. Многое будет зависеть не только от реальной силы команды, но и от настроя, духовного состояния, потому что поля будут плохого качества, нужно будет преодолевать эти проблемы. Посмотрите на поле, на котором играл «Спартак» в Самаре в 16-м туре», – сказал Ломбертс.