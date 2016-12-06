Фернандес вместе с ЦСКА полетел на матч с «Тоттенхэмом»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес отправился вместе с партнерами по команде в Лондон, где завтра состоится заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Напомним, что участие Фернандеса в игре с англичанами было под вопросом после того, как он получил травму в домашнем матче 17-го тура РФПЛ с «Уралом» (4:0). Сообщалось, что у игрока было диагностировано сотрясение мозга.