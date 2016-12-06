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    Фернандес вместе с ЦСКА полетел на матч с «Тоттенхэмом»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес отправился вместе с партнерами по команде в Лондон, где завтра состоится заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

    Напомним, что участие Фернандеса в игре с англичанами было под вопросом после того, как он получил травму в домашнем матче 17-го тура РФПЛ с «Уралом» (4:0). Сообщалось, что у игрока было диагностировано сотрясение мозга.

    Источник: Twitter

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    06.12.2016 11:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 декабря 2016, 14:13

      Марио, здоровья тебе! Команде ЦСКА, удачи и победы!

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