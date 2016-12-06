Боссы «Манчестер Юнайтед» отмечают прогресс в игре команды

Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что команда демонстрирует прогресс, несмотря на то, что в пяти последних турах АПЛ «красные дьяволы» добыли лишь одну победу.

«В клубе довольны прогрессом команды. Руководство воодушевлено производительностью футболистов и считает, что в скором времени результаты улучшатся», — комментирует ситуацию источник.

Отметим, что на данный момент «красные дьяволы» идут на 6-й строчке в турнирной таблице.