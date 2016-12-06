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    Боссы «Манчестер Юнайтед» отмечают прогресс в игре команды

    Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что команда демонстрирует прогресс, несмотря на то, что в пяти последних турах АПЛ «красные дьяволы» добыли лишь одну победу.

    «В клубе довольны прогрессом команды. Руководство воодушевлено производительностью футболистов и считает, что в скором времени результаты улучшатся», — комментирует ситуацию источник.

    Отметим, что на данный момент «красные дьяволы» идут на 6-й строчке в турнирной таблице.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    06.12.2016 10:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 декабря 2016, 15:21

      Игра по сравнению с периодом Гали стала лучше... Но, результата пока так и нет! Да, во многих матчах удача прямо скажем поворачивается к МЮ спиной, но тем не менее везёт сильнейшим и значит МЮ ещё нужно прибавить, чтобы такие матчи не только по игре без единого вопроса забирать, но и по счёту!

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 6 декабря 2016, 14:00

      В ничью сыграли ! Прогресс налицо !

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 6 декабря 2016, 11:55

      Ну если их 6 место устраивает и то сколько они тратят на трансферах, тогда прогресс налицо.

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Kulimen 6 декабря 2016, 16:41

      чем вы читаете? сказано же что виден ПРОГРЕСС В ИГРЕ, А РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИДУТ!!!!!!!!!!!!! по игре действительно прогресс, нужно реализацию доработать только, и продать Феллайни и Марсьяля

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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 6 декабря 2016, 11:43

      Прогресс очевиден. Над реализацией только нужно пахать.

      1
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