Боссы «Манчестер Юнайтед» отмечают прогресс в игре команды

Игра по сравнению с периодом Гали стала лучше... Но, результата пока так и нет! Да, во многих матчах удача прямо скажем поворачивается к МЮ спиной, но тем не менее везёт сильнейшим и значит МЮ ещё нужно прибавить, чтобы такие матчи не только по игре без единого вопроса забирать, но и по счёту!
Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что команда демонстрирует прогресс, несмотря на то, что в пяти последних турах АПЛ «красные дьяволы» добыли лишь одну победу.
«В клубе довольны прогрессом команды. Руководство воодушевлено производительностью футболистов и считает, что в скором времени результаты улучшатся», — комментирует ситуацию источник.
Отметим, что на данный момент «красные дьяволы» идут на 6-й строчке в турнирной таблице.