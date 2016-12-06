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    Карпин: «Кокорина невозможно научить тому, что умеет Халк»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился наблюдениями от игры «Зенита» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги. По его мнению, петербургскому клубу не хватает в атаке игроков, способных обыграть соперника один в один.

    «Зениту» нужно больше комбинировать в атаке. Думаю, Луческу этого и хочет. Другое дело — сможет он добиться этого за зимние сборы или нет. Понятно, что в атаке не хватает игроков, которые могут обыграть один в один при плотной обороне. Что-то можно наиграть, а что-то нужно приобретать.

    Научить тому, что умеет Халк, даже Кокорина, наверное, невозможно», – сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.12.2016 09:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 декабря 2016, 14:23

      Это у Папы Карло в сказке деревяшка разговаривает, а Кокорин только
      ходить может.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 декабря 2016, 13:05

      Верно. И научить тому, что умеет делать Бердыев, Карпина тоже невозможно.

      1
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      Рейтинг: +38

      egordonbass 6 декабря 2016, 13:00

      Научить тому, что умеет Халк, даже Кокорина, наверное, невозможно», – сказал Карпин. ДАЖЕ??? как язык повернулся, Че Кокорин уже ВЕЛИКИЙ игрок???

      3
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      Рейтинг: +276

      Black77718 6 декабря 2016, 12:35

      Проще научить тому что делал Это,О на излёте карьеры,спорить,вопить,перетягивать одеяло на себя,понтоваться,требовать себе зарплаты побольше и особых условий,чем заставить выкладываться и играть как следует.

      1
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 6 декабря 2016, 12:05

      ну тут можно по другому сказать :"кокоша как халк ни заиграет никогда,да и на десятую долю халка его не хватит. зато кокоша халка перебухать сможет))"

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 6 декабря 2016, 11:11

      Почему "даже Кокорина" ? В первую очерень Кокорина...

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 декабря 2016, 10:24

      Халк и Кокорин это две разные галактики

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > filosof sparty 6 декабря 2016, 11:03

      Что за типок жалкий меня минусует по поводу и без? Объявись мальчик

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > filosof sparty 6 декабря 2016, 17:59

      в уведомления посмотри

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