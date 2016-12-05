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    Шалимов заявил, что у игроков «Краснодара» нет менталитета победителей

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал итог матча 17-го тура РФПЛ, в котором «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1). По словам специалиста, он не доволен исходом данного поединка, отметив, что его подопечные не обладают менталитетом победителей.

    «Результатом матча мы, конечно же, не удовлетворены, играли дома, владели полностью инициативой. Знали, что «Крылья» хороши в контратаках, были к этому готовы. Наши защитники сыграли хорошо в этом плане. Мы пропускали, но не так много, как могло быть. Соперник находится в очень хорошем состоянии.

    Понятно, что мы играли с преимуществом, понятно, что мы имели больше моментов, забили гол, потом произошло что-то непонятное. Стали терять инициативу, отдали мяч сопернику, получили угловые, штрафные. Десять минут провала. Это очень сильно тревожит. С таким менталитетом выигрывать трудно, когда не умеешь выигрывать или боишься выигрывать», – сказал Шалимов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2016 22:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 6 декабря 2016, 12:11

      так на то ты и тренер,а в прошлом игрок хороший чтобы привить этот менталитет.прививай и как можно скорее,от этого ЧР только выиграет

      1
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 6 декабря 2016, 11:39

      Для того,чтобы привить что-то ,надо доставать шприц и ширять всех поголовно.

      0
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      Рейтинг: +675

      life85 6 декабря 2016, 02:09

      Т.е. при Кононове был , а теперь его не стало ? Так может дело в тренере?

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 декабря 2016, 23:46

      Вот и займись настройкой их мироощущения ты же тренер или нет?Пока не понятно.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 5 декабря 2016, 23:17

      Так зачем им тренер дан ??? Не можешь - уступи место тому кто сможет привить команде это качество...

      0
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 5 декабря 2016, 23:08

      Все,как в известном анекдоте,где жена лежит в постели с мужем и вдруг громко и протяжно произносит: "Мужика бы !" А муж ей отвечает: "Да где ж его сейчас найдешь в ТРИ ЧАСА НОЧИ?"

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 декабря 2016, 22:53

      У Шалимова тоже нет.

      0
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 5 декабря 2016, 22:53

      Шалимов много уже в своей жизни назаявлял. Пора результат какой-то показывать.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 декабря 2016, 22:47

      Так в команде почти нет титулованных игроков, откуда ему собственно говоря взяться? Пожалуй единственный, чьих железных яиц хватит на полкоманды, это Федот. Но, его одного мало, нужно чтобы у других тоже были железные яйца если хотите на что-то серьёзное претендовать. Честно, был бы рад, если бы Краснодар обошёл в таблице конях. Ибо Краснодар не может не вызывать симпатий из-за своих правильных действий в развитии, даже у болельщиков других клубов.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > gosproektikabinet 5 декабря 2016, 23:58

      окстись) для начала, широков уже закончил карьеру... далее что-либо тебе объяснять не вижу никакого смысла, в виду твоих "особых интеллектуальных успехов"

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 декабря 2016, 22:46

      Менталитет победителей должен прививать тренер.Это камень в свой огород .

      4
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