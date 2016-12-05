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  • Гладилин: «По результату лучший в первом круге – «Спартак», а по игре такой команды нет»

Гладилин: «По результату лучший в первом круге – «Спартак», а по игре такой команды нет»

5 декабря 2016, 18:36
1

Бывший защитник «Спартака» Валерий Гладилин в преддверии поединка 17-го тура РФПЛ с «Рубином» подчеркнул, что красно-белым в достижении победы помогут только полная самоотдача и работа на каждом участке поля. По его мнению, в настоящее время класса подопечным Массимо Карреры не хватает даже на то, чтобы обыграть аутсайдера.

«Сегодня не стоит ожидать яркий и содержательный футбол в связи с погодными условиями. Но настрой у «Спартака» будет совершенно другим. Вообще, игра красно-белых полностью зависит от настроя команды, так как на классе москвичи не смогут обыграть даже аутсайдера и тем более «Рубин». Только полная самоотдача и работа на каждом участке поля позволит «Спартаку» добиться успеха. Тем не менее считаю, что красно-белые обыграют казанцев со счетом 2:0.

Денис Давыдов – игрок атаки, и его действия на поле должны приводить хотя бы к голевым моментам. Если Денис этого не показывает, значит он не подходит команде «Спартак». Давыдов еще совсем сырой футболист. Денису дают шанс за шансом, а он никак не может его реализовать. Давыдову надо взрослеть и, выходя на поле, быть мужчиной, а не перспективным мальчиком. Или же так и будет ездить по арендам.

Какую команду можно назвать лучшей по итогу первого круга? По результату – «Спартак», а по игре такой команды нет. Смотришь на футболистов и видишь, что игроки не в футбол играют, а мучаются и вместе с ними страдают все те немногочисленные болельщики, которые приходят поддержать любимую команду на стадион. Качество игры в таких погодных условиях находится на низшем уровне. Вроде есть самоотдача, игроки стараются, борются, а футбола как такового не показывают. И такая тенденция присутствует в игре каждой команды, начиная с лидеров чемпионата и заканчивая последним местом», – сказал Гладилин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (1)
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shpilman
1480954737
Смотришь на футболистов и видишь, что игроки не в футбол играют, а мучаются и вместе с ними страдают все те немногочисленные болельщики, которые приходят поддержать любимую команду на стадион. Ребят че он курит?))
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