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    Газинский и Измайлов – в старте «Краснодара» на игру с «Крыльями Советов»

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Крыльев Советов» на матч 17-го тура РФПЛ.

    «Краснодар»: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Калешин, Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаозиньо, Ахмедов, Смолов.

    Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Торбинский, Гогличидзе, Эбуэ, Окриашвили, Быстров.

    «Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Бато, Цаллагов, Маргасов, Башкиров, Чочиев, Молло, Паскуато, Корниленко.

    Запасные: Павлов, Конюхов, Божин, Зинков, Киселев, Голенков, Садик.

    Игра состоится в Краснодаре на одноименном стадионе и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: РПЛ

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    05.12.2016 18:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 декабря 2016, 20:01

      Два момента запороли,только в конце разыгрались.Удачи во втором!

      0
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      Рейтинг: +11488

      alp 5 декабря 2016, 19:41

      я прошу прощения, но у газинского вроде как сотряс? а с сотрясом - 14 дней покоя. либо газинский и краснодар - симулянты, которых надо наказывать и отменять дискву Гарсии (и тогда переиграть с Ростовом) либо краснодар - безжалостная команда, которая за результат готова жертвовать здоровьем своих футболистов. в обеих случаях, краснодар выступает в роли говнюка ))

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 5 декабря 2016, 18:44

      Хорошей игры. Окрылённые Крылья, докажите, что не было случайности!... Удачи!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 декабря 2016, 18:43

      Надо побеждать с низу Амкар подпирает Уфа да Рубин. Ари,Вандерсон,Лаборде похоже в отпуске,даже не в запасе.

      -1
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