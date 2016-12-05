CAS отклонил апелляцию Блаттера об отмене дисквалификации

Спортивный арбитражный суд в Лозанне не удовлетворил апелляцию бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера на шестилетнее отстранение от любой деятельности, связанной с футболом. Слушание по делу 80-летнего швейцарца состоялось в августе на заседании CAS в Лозанне и продлилось 14 часов. В его рамках была рассмотрена мартовская апелляция Блаттера на шестилетнюю дисквалификацию.

Напомним, изначально Блаттер был отстранен комитетом по этике ФИФА на восемь лет по причине незаконной передачи экс-президенту УЕФА Мишелю Платини 2 миллионов швейцарских франков. По заверению швейцарца, он оплатил долг согласно устной договоренности, что не противоречит законодательству страны. В итоге апелляционный комитет ФИФА принял решение отстранить Блаттера на шесть лет.