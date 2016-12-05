Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ваньек и Игбун выйдут в нападении «Уфы» на матч с «Томью»

    «Уфа» и «Томь» назвали стартовые составы на поединок 17-го тура РФПЛ.

    «Уфа»: Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Безденежных, Ваньек, Игбун.

    Запасные: Шелия, Никитин, Филин, Сафрониди, Зубарев, Батютин, Обляков, Кротов, Де Оливейра, Марсиньо, Фатай.

    «Томь»: Коченков, Яблонски, Комбаров, Жиров, Бордачев, Дроппа, Ковальчук, Дудиев, Попов, Бикфалви, Соболев.

    Запасные: Солосин, Голышев, Митерев, Кудряшов, Баляйкин, Погребняк.

    Матч состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 13:00 по московскому времени.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2016 12:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +992

      опус 2 5 декабря 2016, 14:34

      Они оба полузащитники

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 5 декабря 2016, 12:30

      интересно!!! хаха

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 