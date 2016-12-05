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    Веденеев: «Рубин» может отобрать очки у «Спартака» и в Москве»

    Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев считает, что «Рубин» способен будет отобрать очки у «Спартака» в сегодняшнем матче, который пройдет в Москве.

    «Мне кажется, предугадать что-то с прогнозами сейчас невозможно. Погода способна вести такие коррективы, что мастерство отступит на второй план. К примеру, команда, которая изначально решит взять одно очко, получит в союзники и снег, и ветер, и звезд ночной полет, как в одной песне поется (смеется). Поскольку в плане настроя на игру и самоотверженности «Рубин» мало кому уступит, то отобрать два очка казанцы у «Спартака» могут и в Москве», – считает Веденеев.

    Матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Рубин» состоится в понедельник, 5 декабря, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    05.12.2016 10:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 декабря 2016, 16:10

      Амкар, уфа победили, Рубину с его амбициями нужно побеждать.Жду интересного матча.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 декабря 2016, 16:05

      Рубину нужно выигрывать и подниматься в турнирной таблице.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 декабря 2016, 15:02

      Рубин может обыграть Спартак, но Рубин никогда не сможет играть как Спартак!

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 декабря 2016, 13:04

      Веденеев играл за Зенит, вместе с Дмитриевым и компанией...Доктор Елизаров всегда симпатизировал команде Спартак!

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 декабря 2016, 12:59

      Когда в хороший короткий пас играют те ребята, которые вспоминают квадраты по прошлым командам, ждите кучу подарков на поле.
      Даже на деревянном покрытие это умение перерастает в голы!!!

      0
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      Рейтинг: +8172

      nik55 5 декабря 2016, 11:44

      не каркай

      -1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 5 декабря 2016, 11:05

      ...и может,и должен!!!

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      Рейтинг: +8172

      nik55 > 1bear 5 декабря 2016, 11:45

      мечтать не вредно

      -1
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