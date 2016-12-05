Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уткин: «Система платного телевидения полностью разрушена»

5 декабря 2016, 06:56
9

Известный футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о причинах, по которым российские болельщики не видят испанский футбол на своих телеэкранах.

«Все нужно воспринимать в логике баланса. Чемпионат Испании не показывают не потому что нет денег, а потому что сейчас заломили цену.

Цену никто никакую не ломит. Абсолютно все торговцы телевизионными правами очень хорошо знают, за сколько покупаются другие соревнования, из этой логики особо никто не выбивается. Испанцы, например, всегда считают, что им нужно платить не меньше, чем англичанам. По крайней мере, не существенно меньше. Они заинтересованы в том, чтобы быть показанными на максимальной территории. Я точно знаю, что критерий оценки качества продажи прав включает в себя карту мира, где показывают и не показывают чемпионат. Там сейчас большое белое пятно, их это тоже беспокоит. Но они не могут сами выбиться из логики цены. Это означает, что подобные вещи должны быть запланированы стратегически.

Последний контракт на показ чемпионата Испании был подписан всего лишь на один год. Мне вообще не известен случай контракта на один год. Вернее, один известен, это был переходный чемпионат России в полтора сезона.

Обычно контракт подписывается на три года. Если бы это было сделано, то проблем не возникло. Другая логика заключается в следующем: сейчас действительно для составления полноценной сетки вещания трех футбольных каналов вполне достаточно четырех чемпионатов. Нам не показывают Испанию, потому что решил купить Францию. Может быть, Франция была не очень нужна, зачем ее купили, я не очень понимаю. Можно его не показывать или показывать в стену, но деньги уплачены. Это нехватка стратегического планирования.

Год назад я перестал знать все цифры существования платного спортивного телевидения в стране. Я могу сказать, что сейчас телеканал «Наш футбол» не может считаться коммерческим продуктом. Кто будет покупать канал, если 4-5 матчей РФПЛ можно смотреть в прямом эфире. К этому можно по-разному относиться, но раньше канал имел возможность генерировать в год примерно 5 млн долларов. За эти деньги можно было купить два чемпионата Испании за сезон. Может быть полтора.

Сейчас система платного телевидения полностью разрушена. Возможно, она разрушена с каким-то прицелом. Что сейчас будет строиться трудно сказать. Телевидение не приносит никаких денег и не может приносить. Это не может быть компенсировано рекламными деньгами, потому что рейтинги канала «Матч ТВ» несколько уступают рейтингам канала «Россия 2». Стоимость рекламы является прямым производным от рейтинга», – сказал Уткин.

Испания. Примера Уткин Василий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
опус 2
1480911377
Не знаю всех тонкостей ,поэтому не берусь судить,но что во Французском чемпионате смотреть нечего ,согласен !
Ответить
and4ever86
1480911833
А раньше смотрели хоть каждый день. Правда через сопки. Я и сейчас могу так смотреть, правда на матче регулярно показывают топ матчи.
Ответить
Garrincha58
1480919195
футбола достаточно даже смотреть все не успеваю плачу 680 рубчиков каждый месяц поэтому не вижу смысла говорить что есть бесплатные каналы их нет они есть только в Питере и в Москве там бесплатно показывают до 50 каналов а у нас всего 6 и если хочешь не платить кабельному оператору то смотри 6 каналов (матчТВ тоже входит) с домашней антенной где качество показа середина прошлого века вот и приходится обращаться к кабельщикам а уж они умеют деньги делать
Ответить
Garrincha58
1480919816
мне кажется у нас в стране нет профессионалов нигде и на тв тоже все привыкли нет денег попросим у Путина он выделит и тогда купим права на показ того или иного чемпионата тоже самое касается и футбола все команды кормятся из гос-ной кормушки кроме одного Краснодара и то Галицкий наверное уже жалеет что ввязался в эту кабалу ведь у него ни копейки дохода нет от вложений в команду а где их взять если на новый стадион приходят выборочно только на топ матчи и от ТВ дохода вообще нет и зачем такой футбол везде во всем мире футбол давно стал бизнесом но только не в России
Ответить
subbotaspartak
1480921903
Чего тут непонятного, Разрушена система бесплатного. Если папаша канал не надумал купить Пацаны вне футбола остаются жить. А матчи после 19.00 только в центральной России глядят, Потому как за Уралом уже спят. Я по возможности игры чемпа России смотрю, За бесплатное дерби из Европы, ну - благодарю.
Ответить
mik1954
1480929533
Платят за зрелище, а 80% матчей чемпионата России унылое мучение, за которое и ломанного гроша жаль...
Ответить
Loss
1480931815
А какой рейтинг может быть на платном канале? И уж тем более прибыль от рекламы? Введение платы за просмотр снижает аудиторию, что непосредственно влияет на прибыль от рекламы. Еще удивляет тот факт, что испанскую лигу хотят показывать по МатчТВ, т.е. бесплатно. А хочешь смотреть РФПЛ - плати деньги... Логики нет...
Ответить
ivanthebest
1481032321
Долбоебизм, как не грустно, прослеживается во всём, даже в спортивном телевидении...
Ответить
Главные новости
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
1
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
1
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
3
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
10
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Все новости
Все новости
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
11:34
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
Вчера, 16:39
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
Вчера, 13:53
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
Вчера, 11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 11:10
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
Вчера, 10:28
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
Вчера, 09:47
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
Вчера, 09:00
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+