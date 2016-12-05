Уткин: «Система платного телевидения полностью разрушена»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о причинах, по которым российские болельщики не видят испанский футбол на своих телеэкранах.

«Все нужно воспринимать в логике баланса. Чемпионат Испании не показывают не потому что нет денег, а потому что сейчас заломили цену.

Цену никто никакую не ломит. Абсолютно все торговцы телевизионными правами очень хорошо знают, за сколько покупаются другие соревнования, из этой логики особо никто не выбивается. Испанцы, например, всегда считают, что им нужно платить не меньше, чем англичанам. По крайней мере, не существенно меньше. Они заинтересованы в том, чтобы быть показанными на максимальной территории. Я точно знаю, что критерий оценки качества продажи прав включает в себя карту мира, где показывают и не показывают чемпионат. Там сейчас большое белое пятно, их это тоже беспокоит. Но они не могут сами выбиться из логики цены. Это означает, что подобные вещи должны быть запланированы стратегически.

Последний контракт на показ чемпионата Испании был подписан всего лишь на один год. Мне вообще не известен случай контракта на один год. Вернее, один известен, это был переходный чемпионат России в полтора сезона.

Обычно контракт подписывается на три года. Если бы это было сделано, то проблем не возникло. Другая логика заключается в следующем: сейчас действительно для составления полноценной сетки вещания трех футбольных каналов вполне достаточно четырех чемпионатов. Нам не показывают Испанию, потому что решил купить Францию. Может быть, Франция была не очень нужна, зачем ее купили, я не очень понимаю. Можно его не показывать или показывать в стену, но деньги уплачены. Это нехватка стратегического планирования.

Год назад я перестал знать все цифры существования платного спортивного телевидения в стране. Я могу сказать, что сейчас телеканал «Наш футбол» не может считаться коммерческим продуктом. Кто будет покупать канал, если 4-5 матчей РФПЛ можно смотреть в прямом эфире. К этому можно по-разному относиться, но раньше канал имел возможность генерировать в год примерно 5 млн долларов. За эти деньги можно было купить два чемпионата Испании за сезон. Может быть полтора.

Сейчас система платного телевидения полностью разрушена. Возможно, она разрушена с каким-то прицелом. Что сейчас будет строиться трудно сказать. Телевидение не приносит никаких денег и не может приносить. Это не может быть компенсировано рекламными деньгами, потому что рейтинги канала «Матч ТВ» несколько уступают рейтингам канала «Россия 2». Стоимость рекламы является прямым производным от рейтинга», – сказал Уткин.