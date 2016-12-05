«Локомотив» планирует сохранить Алексея Миранчука

Да это всё агенты) им главное на трансферах навариться, вот они и будут ему голову морочить до последнего, в такую ловушку много попадал кто) тот же Жемалетдинов, пошёл за бабками в рубин и где он теперь? неслышно, не видно
«Локомотив» планирует сохранить в своем составе полузащитника Алексея Миранчука. С этой целью руководство столичного клуба вернуло из аренды в Эстонии его брата Антона, который мог бы уговорить Алексея остаться в команде. Однако сам Алексей Миранчук пока все же склонен к переходу в «Спартак».
В текущем сезоне Алексей провел в составе «Локомотива» в Премьер-лиге 14 матчей. На его счету один забитый гол и одна результативная передача.