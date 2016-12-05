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    «Локомотив» планирует сохранить Алексея Миранчука

    «Локомотив» планирует сохранить в своем составе полузащитника Алексея Миранчука. С этой целью руководство столичного клуба вернуло из аренды в Эстонии его брата Антона, который мог бы уговорить Алексея остаться в команде. Однако сам Алексей Миранчук пока все же склонен к переходу в «Спартак».

    В текущем сезоне Алексей провел в составе «Локомотива» в Премьер-лиге 14 матчей. На его счету один забитый гол и одна результативная передача.

    Источник: Бобсоккер

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    05.12.2016 06:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1659

      KalterJax 5 декабря 2016, 11:26

      Да это всё агенты) им главное на трансферах навариться, вот они и будут ему голову морочить до последнего, в такую ловушку много попадал кто) тот же Жемалетдинов, пошёл за бабками в рубин и где он теперь? неслышно, не видно

      2
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 5 декабря 2016, 10:55

      жалаем удачи парню

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 5 декабря 2016, 10:16

      Вот это 100% утка (о переходе в Спартак). Он сам ни раз заявлял, что либо в Локомотиве играть будет, либо при поступлении предложения попробует свои силы в Европе.

      1
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      Рейтинг: +75

      dedruz 5 декабря 2016, 10:06

      а чем Самедов не угодил? Вроде получше многих кривоногих..

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 декабря 2016, 09:41

      К нормальному тренеру уходят.

      0
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