«Локомотив» планирует сохранить Алексея Миранчука

«Локомотив» планирует сохранить в своем составе полузащитника Алексея Миранчука. С этой целью руководство столичного клуба вернуло из аренды в Эстонии его брата Антона, который мог бы уговорить Алексея остаться в команде. Однако сам Алексей Миранчук пока все же склонен к переходу в «Спартак».

В текущем сезоне Алексей провел в составе «Локомотива» в Премьер-лиге 14 матчей. На его счету один забитый гол и одна результативная передача.