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    Нигматуллин: «Не хочется думать, что «Спартак» резко сдал под конец года»

    Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что крупное поражение «Спартака» в игре с «Крыльями Советов» (0:4) пойдет команде на пользу.

    «Не хочется думать, что «Спартак» резко сдал под конец года. Предполагаю, что разгром от «Крыльев Советов» – просто случайное недоразумение. А вообще такие матчи полезны для любой команды – чтобы не переоценивали свои возможности.

    Для достижения максимального успеха нужно быть максимально сконцентрированным в каждой игре. Это очень важно на пути к чемпионству. Малейшая расслабленность грозит потерей очков. Надеюсь, что поражение от «Крыльев» пойдет красно-белым только на пользу», – сказал Нигматуллин.

    Матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Рубин» состоится в понедельник, 5 декабря, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    05.12.2016 06:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 декабря 2016, 14:16

      Если будет пару кружев, ТАКИХ что-бы все сказали :-АХ-Х-Х!!!
      И охренели в собственном бессилии.... Счёт -это временный итог происходящего!

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 5 декабря 2016, 10:34

      Холодный душ должен освежить парней. Жду уверенной, но тяжелой победы!

      4
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 5 декабря 2016, 08:55

      Причина поражения в том числе и потому что отсутствует атака. Зе травмирован, Промес дурака на поле валяет, Ананидзе вообще блеснул только в начале сезона, а после по разным причинам сдал. Попов не играл. За Мельгарехо даже не хочется говорить - все и так всё видят. Один Давыдов реально боролся и бил по воротам, и того зачем то заменил Каррера, что, считаю, было явной его ошибкой. И всё равно очень хочется верить что командная игра сегодня возобладает и Спартак победит в игре с Рубином

      6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 декабря 2016, 08:00

      Спартак верим в тебя.

      4
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      Рейтинг: +364

      neofizer 5 декабря 2016, 06:23

      а придётся..

      -1
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