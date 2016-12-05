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    ФИФА может дисквалифицировать сборную Украины за нацистские лозунги

    ФИФА открыла дисциплинарное дело в связи с использованием болельщиками сборной Украины нацистских лозунгов во время товарищеского матча против Сербии, который проходил 15 ноября в Харькове.

    Согласно отчету FARE, на 88-й минуте игры группа из ста украинских болельщиков на секторах 13 и 14 выкрикивала нацистские кричалки.

    Для Украины это не первый подобный случай. Ранее национальная команда проводила домашний матч отборочного турнира к ЧМ-2018 против Исландии без зрителей, так как была наказана за использование болельщиками нацистской символики.

    Источник: Terrikon

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    05.12.2016 01:34
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +11487

      alp 10 декабря 2016, 19:42

      а говорят на хохлостане нет фашизма. это все пропаганда фифа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 9 декабря 2016, 23:20

      спс харькам.. им дали шанс провести матчи на своем стадионе, а тут те на выдали.. Отобрать и все это право.. Нефиг страдать стране из за таких, кому футбол не интересен...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 5 декабря 2016, 11:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дуракам придумывают чтоб ДУРАКИ верили....)))
      Смотрите в свой огород кацапье

      -4
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Igreks 5 декабря 2016, 14:19

      Мы смотрим именно на свой огород! Или ты не заметил .ру в конце названия сайта?

      4
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 5 декабря 2016, 11:46

      Походу там все вредят своей стране от презика до нацика

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 5 декабря 2016, 11:36

      Давно пора!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 5 декабря 2016, 10:39

      Обычно зло, само-себя убивает в итоге, так как, не может больше контролировать этот процесс вечно)))

      8
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Konjaga 5 декабря 2016, 10:39

      Фашизм не пройдет!Бендеровцам - казнь!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 декабря 2016, 10:22

      Православный фашизм в России -- это не миф, а реальность.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 5 декабря 2016, 08:31

      Представители сборной Украины: "Это не ФИФА нас дисквалифицировали, это мы таким образом решили отказаться от участия на ЧМ". Надо снимать их с турнира. Сколько можно? В этой ситуации жаль только адекватных украинцев...

      9
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 5 декабря 2016, 08:28

      У нынешней Украины нет будущего!!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > filosof sparty 5 декабря 2016, 09:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Забыл подписаться "Бог".

      -5
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > kykyi 5 декабря 2016, 14:59

      Ну я же не шизофреник! Может ты хочешь, чтобы я пояснил тебе очевидное!? Врядли, ты и сам это понимаешь…

      -1
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