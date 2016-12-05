Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Руководство «Зенита» не хотело отпускать Быстрова в «Спартак»

    Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал об обстоятельствах ухода Владимира Быстрова в «Спартак» в 2005 году. По его словам, в петербургском клубе не хотели отпускать футболиста в стан красно-белых.

    «Решения принимались такие, с которыми мы были категорически не согласны. В частности, это касалось воспитанника петербургского футбола Владимира Быстрова, которого наши болельщики очень любили. Когда до нас эта информация дошла, первая реакция была такой, что эту сделку надо остановить. Но оказалось, что остановить ее уже невозможно», — сказал Миллер.

    Напомним, что в 2009 году Быстров вновь вернулся в «Зенит» из «Спартака». На данный момент хавбек выступает за «Краснодар».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2016 01:07
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 декабря 2016, 14:51

      Быстров исключительный футболист, как он рвал ... Многим и не снилось.
      Зенит потерял, а Спартак не приобрёл многого....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 5 декабря 2016, 11:39

      Как же так получилось, что сделку не остановить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 5 декабря 2016, 09:13

      хуже не стало да и потом не стоило возвращать ничего он особенного не показывал одни понты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 5 декабря 2016, 08:14

      Да уже давно все забыли эту историю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 5 декабря 2016, 07:42

      Миллер: Не виноватая я оно само так вышло...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      Essence 5 декабря 2016, 05:57

      вот так и стадион зенитовский строится-пока руководство глазами хлопает,другие дела ворочают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      Essence 5 декабря 2016, 05:56

      Вот так и стадион зенитовски

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 5 декабря 2016, 05:05

      Кто-то погрел на этом руки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      ATECH71 5 декабря 2016, 03:47

      КОГДА НАДО ОТДАЛИ-КОГДА НАДО ЗАБРАЛИ

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > sssrspartak 5 декабря 2016, 10:53

      Он был великолепен в Зените в 2003 г. До первой травмы.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 