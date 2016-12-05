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    18-летний узбекский хавбек заинтересовал «Зенит»

    Полузащитник «Насафа» Азиз Ганиев может продолжить карьеру в России. По информации Tribuna.uz, 18-летний хавбек попал в сферу интересов «Зенита».

    Селекционеры сине-бело-голубых обратили внимание на игрока молодежной сборной Узбекистана во время чемпионата Азии среди молодежных сборных, который недавно проходил в Бахрейне.

    Сообщается, что представители петербургского клуба уже провели переговоры о приобретении Ганиева.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2016 00:03
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4994

      neveldomha 5 декабря 2016, 11:53

      Зениту нужен центральный защитник. Нужна скала, камень по классу не хуже Гарая.

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 5 декабря 2016, 11:50

      ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 5 декабря 2016, 10:15

      да точно гастробайтеров на улице полно

      -2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 5 декабря 2016, 09:11

      а зачем в Питере две школы работают на кой тогда они если Зенит постоянно ищет молодых на стороне

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 декабря 2016, 09:06

      Главное за него отдать не меньше 20 лямов и всё нормально, распил пройдёт прекрасно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 5 декабря 2016, 07:38

      Как все меняется узбеков теперь берут футбол играть

      1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 5 декабря 2016, 00:45

      сын мэтра Узбекской поп музыки Анвара Ганиева)))))

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 5 декабря 2016, 00:43

      да-да

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 декабря 2016, 00:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Набирают дворников на новый стадион!)

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 5 декабря 2016, 00:12

      Будет варить плов.

      4
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