18-летний узбекский хавбек заинтересовал «Зенит»

Полузащитник «Насафа» Азиз Ганиев может продолжить карьеру в России. По информации Tribuna.uz, 18-летний хавбек попал в сферу интересов «Зенита».

Селекционеры сине-бело-голубых обратили внимание на игрока молодежной сборной Узбекистана во время чемпионата Азии среди молодежных сборных, который недавно проходил в Бахрейне.

Сообщается, что представители петербургского клуба уже провели переговоры о приобретении Ганиева.