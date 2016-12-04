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    Майкон и Балай выйдут с первых минут матча «Локомотив» – «Терек», Самедова нет в заявке

    Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Тереком». Напомним, встреча пройдет сегодня в Москве, начало – в 16:00.

    «Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, В. Денисов, Коломейцев, И. Денисов, Фернандеш, Игнатьев, Миранчук, Майкон.

    Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Лапшов, Логашов, Ндинга, Шкулетич, Галаджан.

    «Терек»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Мирзов, Кузяев, Адилсон, Пирис, Роши, Балай.

    Запасные: Годзюр, Гудиев, Родолфо, Плиев, Брызгалов, Лебеденко, Иванов, Грозав, Митришев, Мбенгуе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2016 15:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 4 декабря 2016, 18:08

      локо без самедова заиграл разнообразнее

      0
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      Рейтинг: +30

      Irina.Gunya 4 декабря 2016, 15:47

      Видно в Спартак зимой утопает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 4 декабря 2016, 15:33

      Старый Самедова гнобит!!!

      0
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