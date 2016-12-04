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    Карасев обслужит встречу «Барселона» — «Боруссия» М в Лиге чемпионов

    Российская бригада арбитров будет работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и менхенгладбахской «Боруссией».

    Главным судьей встречи назначен Сергей Карасев. Помогать ему будут Антон Аверьянов, Тихон Калугин (ассистенты арбитра), Сергей Лапочкин, Сергей Иванов (дополнительные ассистенты) и Игорь Демешко (четвертый арбитр).

    Этот поединок станет для Карасева уже третьим в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее он работал на матчах «Наполи» – «Бешикташ» (2:3) и «Легия» – «Боруссия» Д (0:6).

    Источник: УЕФА

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    04.12.2016 14:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 декабря 2016, 15:37

      Значит УЕФА доверяет Карасёву, а это тоже плюс России.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 декабря 2016, 18:44

      Не забудь майку у Месси попросить.... Больше такой возможности может и вовсе не предоставиться...)

      -2
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      Рейтинг: +364

      neofizer 4 декабря 2016, 16:12

      воот,подзаработает чуток,а то чё эти "90 тыс за матч РФПЛ"...

      -1
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 4 декабря 2016, 14:52

      Чо та карасеву везёт это уже 4 матч барсы которую от судит

      0
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      ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > MEHROJ ЗЕНИТ 4 декабря 2016, 16:10

      при чем тут везение?

      1
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      Рейтинг: +7944

      BarStep 4 декабря 2016, 14:39

      Не по вез ло немцам, - Барсе будет "в рот смотреть"...

      -2
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      Рейтинг: +30

      Irina.Gunya 4 декабря 2016, 14:18

      Только не суди как в РФПЛ...Все таки ЛЧ

      3
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