Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нобоа: «Для нас матч против ПСВ как финал»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа пообщался с журналистами после матча 17-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0). По словам футболиста, на результат повлияли неблагоприятные погодные условия.

    «Очень тяжело играть, потому что поле скользкое. Холодно, неудобно делать передачи. Самое главное, что сегодня не проиграли, и теперь нам нужно смотреть дальше. Подходим к игре с ПСВ в хорошем настроении. Для нас этот матч как финал. Понимаем, что если не проиграем, то пробьемся в Лигу Европы», – приводит слова Нобоа 161.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2016 11:13
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 декабря 2016, 10:44

      Надо Ростову выходить в ЛЕ, а там уже бомжей пощекочем , если они в сетке попадутся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 декабря 2016, 13:52

      Удачи в матче с ПСВ! Не подведите, ребята!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      kts 4 декабря 2016, 13:07

      Красавец

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 декабря 2016, 12:42

      Удачи Ростову

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 