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    Дзагоев: «Рад, что Гассиев победил Лебедева»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев доволен тем, что Мурат Гассиев победил Дениса Лебедева в бою за звание чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе.

    «Сегодня я поддерживал своего земляка, но в то же время болел за красивый бой. Отличный поединок, мне очень сильно понравился, буря эмоций. Я не такой эксперт в боксе, но эмоции сумасшедшие. Очень рад, что Мурат победил.

    Я знал, что Денис Лебедев болельщик ЦСКА, поэтому в какой-то степени поддерживал и его. На самом деле я был за классный бой, но больше я все-таки болел за своего земляка, ничего не мог поделать против родной крови», – сказал футболист.

    Источник: Р-Спорт

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    04.12.2016 10:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 декабря 2016, 12:00

      А кровь надо всё-таки проверить..
      Мало-ли..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +351

      zadira56 4 декабря 2016, 11:32

      Гассиев из лебедя индо-утку сделал)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > zadira56 4 декабря 2016, 12:24

      Отбивную.

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