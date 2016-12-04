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    Стогниенко: «Массам не нужно класико. Я бы сам смотрел «Ростов» – «Зенит»

    Комментатор Владимир Стогниенко вступил в полемику с коллегой Михаилом Моссаковским в Twitter. Ранее Моссаковский упрекнул болельщиков, что им интереснее испанское Эль Класико, чем матчи РФПЛ.

    «Массовой аудитории и не наш футбол тоже пока не очень нужен. Не считая ЧМ и Евро. Массам не нужно класико, это что-то далекое. Я бы сам в прямом эфире смотрел «Ростов» – «Зенит». Если бы показали «Барселону» с «Реалом», топ-рейтингов все равно бы не было. По меркам телевидения в принципе.

    Понятно, что скорее будут смотреть наше. Российский футбол иногда смотрят, два-три матча в год. Но массовая аудитория не интересуется футбольными афишами, она смотрит «Голос». В этой передаче нет ничего плохого, у меня родители смотрят ее. Ну, раньше смотрели, сейчас вроде нет уже.

    Это не так? Боюсь, что здесь я компетентнее. Извините. Телевидение интересуют рейтинги. Вот и все», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    04.12.2016 01:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 декабря 2016, 11:02

      Проведи опрос и узнаешь.Я смотрел классико и без звука посматривал Ростов.Херню несёт за всех решает козёл.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 декабря 2016, 11:22

      Так то в России вообще меньше стали интересоваться футболом и смотреть тем более и тем более наш чемпионат, и ещё меньше приходят на трибуны

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 4 декабря 2016, 11:08

      Зачем тогда делать спортивный канал, делайте музыкальный или ДОМ3, вам же плевать на обычных болел которые ждут таких матчей. Канделакки лучше лишний рубь сэкономит, да биатлон дешевенький вместо топовых трансляций покажет.

      1
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 4 декабря 2016, 10:10

      Вот дебил

      0
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      Рейтинг: +7775

      mihail200606 4 декабря 2016, 09:28

      Ну смотрел бы.. Мало найдется идиотов которые променяют класико на рос.чемп...

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      Рейтинг: +33747

      zra78 4 декабря 2016, 09:16

      Хрена он дурачок

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 4 декабря 2016, 09:00

      Стогниенко трусливый чел боится сказать правду что наш футбол никому не нужен я лично вчера смотрел английскую лигу а Ростов -Зенит пусть смотрят Ловчев с Бубном а потом критикуют судей и Лодыгина или Луческу или хвалят Бердыева а за что их хвалить или ругать они делают свою работу как могут плохо потому что на лучшее не способны их игрочишки и поэтому смотреть на деревянных Дзюбу или неумех Кокориных мне лично неинтересно и безразлично уже давно и я уверен таких людей масса а наши чинуши мутки и прядкины утверждают и пытаются убедить нас в обратном но обмануть можно молодежь но те кто видел насоящий футбол все сразу поймет про нынешний мутковский и не только футбол а спорт в целом где наши биатлонисты где лыжники их нет и смотреть что сейчас происходит с зимними видами спорта просто ужас а министра спорта повышают в должностях где это виданно его давно на колыму лес валить

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 декабря 2016, 08:25

      Не знаю, как Стогниенко, мне кажется он кривит здесь душой, я предпочитаю хороший футбол и наш здесь проигрывает. Это как пиво, для своего желудка, предпочитают хорошее, не взирая на марку. А "Голос" смотрят от недостатка выбора(хреновое пиво пить, мало желающих).

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      Рейтинг: +992

      опус 2 4 декабря 2016, 07:50

      То футбола у нас нет,то Голос,а не футбол все смотрят! Ребята.не обижайте болельщиков и занимайтесь своим делом,вы из за нас работу имеете !

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 4 декабря 2016, 05:46

      вчера первый тайм почти и не видел кое как нашел и то с английскими коментаторами ну это пожалуй не так страшно я в фифу с нми играю а могло бы быть иначе цевильно по телеку

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