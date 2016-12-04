Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моссаковский: «Поражает уверенность людей, что им обязаны показать классико. Да еще и бесплатно»

    Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский считает необоснованным недовольство болельщиков по поводу невозможности посмотреть матч «Барселоны» и «Реала» (1:1).

    «Понимаю, что навлеку на себя гнев, но тем не менее... Поражает уверенность окружающих, что им ОБЯЗАНЫ показать классико. Да еще и БЕСПЛАТНО.

    Наша футбольная аудитория бесплатно смотрит РФПЛ, АПЛ, Лигу чемпионов, Лигу Европы. Где еще такое есть? И при этом никогда никто не скажет спасибо. Только требуют.

    Жаркий протест против непоказа классико и пустые стадионы на матчах чемпионата России. Любовь к футболу у нас весьма избирательна», – написал Моссаковский на своей странице в Twitter.

    Напомним, «Матч ТВ» все еще не приобрел права на трансляцию матчей Ла Лиги. Ранее генеральный продюсер канала Тина Канделаки объяснила это тем, что российская сторона пытается договориться с испанской о снижении цены на показ матчей Примеры.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2016 00:12
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: -185

      Protosser 6 декабря 2016, 10:39

      "Жаркий протест против непоказа классико и пустые стадионы на матчах чемпионата России. Любовь к футболу у нас весьма избирательна"

      Дурилка?

      Какая связь между ФУТБОЛОМ и чемпионатом России?

      Ну а по теме - если человек в 2016 не может посмотреть матч без телевизора - он потерян для общества и бесконечно отстал от жизни. Пусть смотрит РФПЛ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +881

      sined1951 4 декабря 2016, 14:41

      При таких сраных и непрофессиональных комментаторах у нас вообще скоро футбол будут смотреть единицы (за плату)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 4 декабря 2016, 12:56

      "Где еще такое есть? И при этом никогда никто не скажет спасибо. Только требуют." Дебил. Где ещё тв получает госдотации в таких объёмах??? Конечно вы обязаны показывать то, что хотят зрители, а не свои дерьмопередачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 декабря 2016, 11:08

      Весь футболный мир ждет классико как праздник для всех...,кроме наших глашатаев...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7775

      mihail200606 4 декабря 2016, 10:39

      Мойша моссаковский жалеет, что людям вообще чтото бесплатно показывают)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7775

      mihail200606 4 декабря 2016, 09:24

      Можете отказаться от рфпл .. Никто не расстроится..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 4 декабря 2016, 09:14

      не приобрели права потому что самим на празднование нового года мало

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 4 декабря 2016, 09:14

      придурок массак кто бесплатно смотрит может элита в Маскве а мы тут все платим за кабельные тв не малые бабки ссукам тварь такая я бы этим придуркам с матч тв морды бы начистил я плачу 680 руб каждый месяц а вы мне весь футбол портите своими Шурновыми и Чердынцевами приходится выключать звук и смотреть в тишине только один комментатор есть которого приятно слушать это Елагин

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Garrincha58 4 декабря 2016, 10:00

      У нас поменьше ежемесячная, но в целом да не бесплатно в итоге. Ну всё равно футбол стали показывать и гораздо больше и это + матча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 декабря 2016, 08:52

      Вот оно современное видение телевидения...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Рустам Толпиев 4 декабря 2016, 08:33

      Для него кроме апл ничего не сушествует !!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 