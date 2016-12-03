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    Мешков признал свою ошибку в эпизоде с не назначенным в ворота «Ростова» пенальти

    Главный судья матча 17-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» Виталий Мешков признал, что должен был назначить пенальти в ворота ростовчан после фола на Александре Кокорине. Об этом рассказал пострадавший футболист петербуржцев.

    «Плохо, что это обсуждают после игры, – это во время нужно. Если судья после матча признает, что это пенальти, то почему он не свистит этот эпизод в матче?» – сказал Кокорин.

    Напомним, ранее на судейство Мешкова пожаловались Мирча Луческу, Артем Дзюба и Аксель Вистель, упоминавшие эпизод с Кокориным.

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.12.2016 23:03
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +208

      Kurp 4 декабря 2016, 09:30

      А эпизод на Калачеве? Так, что не надо хныкать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      смек 4 декабря 2016, 08:58

      Обиженки

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 декабря 2016, 08:23

      Если бы ростовчане пиняли на судейство, то Мешков и на Калачеве признал свою ошибку, что не назначил пеналь!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 4 декабря 2016, 00:39

      бывает.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11487

      alp 4 декабря 2016, 00:11

      с игры надо было, ребята... с игры...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      TimurT 3 декабря 2016, 23:53

      После матча Спартак Терек специально начали назначать его и вот результат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      TimurT 3 декабря 2016, 23:51

      Опять этот мешок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 3 декабря 2016, 23:49

      Мешков - засланец Федуна

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Небесная 4 декабря 2016, 00:25

      А Иванов чей? Или он общий у ЦСКА и "Зенита" - сразу у двоих сосёт бабки? Про судейство в Питере говорить нечего, а пеналь в ворота "Оренбурга" какой шикарный...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > Супермачо 4 декабря 2016, 21:51

      был бы Иванов чей-то - на первом месте кто-то другой был... а так, после жалобы все судьи подсуживают спартаку, мало ли что...

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Небесная 4 декабря 2016, 22:17

      Если так рассуждать, то за последние 14 сезонов судьи 6 раз вытягивали на первое место ЦСКА, 4 раза "Зенит" и по 2 раза "Рубин" с "Локомотивом". То есть первое место без судейской помощи не занимают?

      -1
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