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    Дзюба: «Напрягает, как нас судят – поддушивают. У «Спартака» постоянная истерика по поводу судейства»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в эфире канала «Наш футбол» после матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) выразил мнение, что судьи необъективны по отношению к петербургскому клубу.

    «У нас было два стопроцентных момента – у меня и у Мака. Один гол забили бы – могли бы выиграть.

    Вообще, мне кажется, на Кокорине был пенальти. Немного напрягает то, как нас судят. Поддушивают. У «Спартака» постоянная истерика по поводу судейства. После игры сразу начинается истерика. Нам забивают из офсайда в Краснодаре – все говорят, какой замечательный гол. Мы бы такой забили – все бы говорили, что все куплено.

    Это раздражает и напрягает. Если есть фол, надо свистеть, вне зависимости от того, кто играет», – сказал Дзюба.

    Добавим, что матч против «Ростова» судила бригада Виталия Мешкова.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 21:37
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    Комментарии73
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 4 декабря 2016, 23:29

      Да болтун этот дзюбиньо

      0
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 4 декабря 2016, 23:27

      Да в Питере Спартак аж 2 раза подсудили поставив пенальти. Бедный Зенит

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 4 декабря 2016, 22:37

      Да, "игрочище" напрягся, ему вторит Витсель. Против Зенита - заговор, пенальти не ставят, игроков не удаляют. Как дальше играть? А вот Спартак истерит и его судят по другому, особенно судья из Питера, пенальти высосал из пальца, да добавленное время уже истекло когда гол забивали. И ни тренер, ни игроки об этом не истерили, да и болельщики, в большинстве своём, были объективны. Можно вспомнить игру в Питере, там вообще был судейский беспредел. А Витселю нужно напомнить о том, что Спартак ещё не бил пенальти в этом сезоне, что очень удивительно для команды, которая много атакует и забивает. Неужели моментов не было? Были, даже в памятной игре с Зенитом. Помнится когда "игрочище" бегал за Спартак он тоже говорил о судействе. Так что ничего нового, одна болтология.

      0
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      Рейтинг: +195

      Colonist 4 декабря 2016, 17:45

      в Питере Спартаку, просто нагло подсуживали!)))))

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      Рейтинг: +24

      sanya1974 4 декабря 2016, 13:22

      Забивай и побеждай- Чудо

      0
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      Рейтинг: +32

      tootoo 4 декабря 2016, 13:16

      Хоть бы уж в матче против своей бывшей команды, где ему удалось раскрыться, помолчал.

      0
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      Рейтинг: +276

      Black77718 4 декабря 2016, 13:01

      Да нашим всем клубам надо скипидаром 5 точку заправлять чтоб они бегали и что то делали а то то нули и 1-1 катают то по 4-6 авоську.

      0
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      Рейтинг: +1009

      Krics 4 декабря 2016, 10:54

      В пустые ворота с двух метров не может попасть, судья виноват?Игрочишка-кто ты без Халка?

      2
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > Krics 4 декабря 2016, 12:09

      Конечно судья виноват. Этот нытик думал ,что повторится сюжет прошлой игры с Ростовом ,удаление у Ростова ,пенальти левый ,а здесь судья косого упарол. Пеналь не дал и не удалил. Так что ,гол дзюбиньо не забил ,надо же как-то отлечиться ,вот и ноет громче всех.

      1
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      Рейтинг: +1009

      Krics 4 декабря 2016, 10:50

      Дитя лимита плачет, где бы ты был, если б не лимит?

      3
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 4 декабря 2016, 10:49

      Напрягаешь ты шутничек тебе в калумбуре надо работать а не в футбол играть. Безполезное существо.

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