«Реалу» остался один матч без поражений до повторения клубного рекорда

В матче 14-го тура Примеры против «Барселоны» «Реал» на последних минутах ушел от поражения благодаря голу Серхио Рамоса.

Таким образом, мадридцы провели 33-ю встречу подряд во всех турнирах без поражений и находятся в одном матче от клубного рекорда. В сезоне-1988/89 «Реал», который возглавлял тогда Лео Беенхаккер, не проигрывал на протяжении 34 матчей.

Следующую встречу «Реал» проведет в рамках группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».