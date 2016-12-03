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    «Реалу» остался один матч без поражений до повторения клубного рекорда

    В матче 14-го тура Примеры против «Барселоны» «Реал» на последних минутах ушел от поражения благодаря голу Серхио Рамоса.

    Таким образом, мадридцы провели 33-ю встречу подряд во всех турнирах без поражений и находятся в одном матче от клубного рекорда. В сезоне-1988/89 «Реал», который возглавлял тогда Лео Беенхаккер, не проигрывал на протяжении 34 матчей.

    Следующую встречу «Реал» проведет в рамках группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 20:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +49

      melnicn 3 декабря 2016, 22:28

      да-да, матч с Боруссией ничего не меняет кроме как 1млн евро за победу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 декабря 2016, 20:32

      Надеюсь Зидан войдёт в историю по этому пункту....

      2
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