Гвардиола: «Фол Агуэро был ненамеренным. Оба виноваты»

там был спецальный прыжок в колено...я раза 3 или 4 пересмотрел этот момент и как бы мне Агуеро не нравилься тут конечно очень грязно поступил
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал работу арбитров в матче 14-го тура АПЛ против «Челси» (1:3). В конце встречи произошла стычка, спровоцированная фолом Серхио Агуэро на Давиде Луисе.
«Жаль, что матч так закончился. Таковы были решения арбитра. Жаль, извините.
В моменте с фолом Агуэро виноваты оба. Он пошел до конца и коснулся соперника. Это было ненамеренно.
Возможно, я чего-то не понимаю здесь, но раз судья сказал, что это красная – значит, красная», – сказал Гвардиола.
Напомним, красную карточку получил не только Агуэро, но и Фернандиньо, участвовавший в стычке.