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    Гвардиола: «Фол Агуэро был ненамеренным. Оба виноваты»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал работу арбитров в матче 14-го тура АПЛ против «Челси» (1:3). В конце встречи произошла стычка, спровоцированная фолом Серхио Агуэро на Давиде Луисе.

    «Жаль, что матч так закончился. Таковы были решения арбитра. Жаль, извините.

    В моменте с фолом Агуэро виноваты оба. Он пошел до конца и коснулся соперника. Это было ненамеренно.

    Возможно, я чего-то не понимаю здесь, но раз судья сказал, что это красная – значит, красная», – сказал Гвардиола.

    Напомним, красную карточку получил не только Агуэро, но и Фернандиньо, участвовавший в стычке.

    Источник: BBC

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    03.12.2016 20:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +806

      тигрик 3 декабря 2016, 23:35

      там был спецальный прыжок в колено...я раза 3 или 4 пересмотрел этот момент и как бы мне Агуеро не нравилься тут конечно очень грязно поступил

      0
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 3 декабря 2016, 21:24

      Добро пожаловать в АПЛ Гвардиола(тика-така)

      0
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 3 декабря 2016, 21:23

      Фернандиньо должен получит минимум 5-6 матчей дискв

      0
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 3 декабря 2016, 21:22

      Луиз был первым на мяче а Агуэро прямыми ногами в колено это абсолютно заслуженная красная

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 3 декабря 2016, 21:21

      Подлеца нужно дисквалифицировать по максимуму.

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