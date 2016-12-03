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    Конте: «Коста показал, что использует свою страсть правильно»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил действия своих игроков в матче 14-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (3:1).

    «Думаю, сегодня было очень тяжело, игра до самого конца была открытой. У обеих команд были возможности забить.

    У своей команды я увидел сильный характер – это очень важно для роста. Мы должны продолжать работать и совершенствоваться.

    Фабрегас провел хороший матч. Я знал, что всегда могу на него рассчитывать.

    Коста показал, что использует свою страсть правильно, и я этим очень доволен», – сказал Конте.

    Источник: BBC

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    03.12.2016 19:09
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