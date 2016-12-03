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    Гвардиола: «Челси» не создает за игру по 25 моментов. Есть три – три забили»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от матча 14-го тура АПЛ против «Челси» (1:3). По словам испанского специалиста, соперник реализовал все моменты, что имел в данной встрече.

    «Поздравляю «Челси» с победой. Мы выглядели достойно, создавали опасные моменты и контролировали игру. Но доставка мяча в штрафную площадь была не так хороша. У «Челси» совершенно другой подход к игре, но это часть футбола. Они не будут создавать 25 моментов за матч. Они создали три – забили три», – сказал Гвардиола.

    Источник: BBC

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    03.12.2016 18:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 3 декабря 2016, 21:29

      А зачем Челси 25 моментов если им нужно 3 момента?)))

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