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    Бубнов: «Функционально «Ростов» выглядит сильнее, чем «Зенит»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РФПЛ, в котором «Ростов» на своем поле примет «Зенит». Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данной игры.

    «Если «Ростов» будет вновь проводить ротацию, экономя силы на Лигу чемпионов, то точно не выиграет у «Зенита». Петербуржцам некуда отступать – они свои еврокубковые задачи уже решили и могут позволить себе играть без оглядки на предстоящий матч в Лиге Европы. Если «Ростов» выйдет в оптимальном составе и будет рассматривать игру с «Зенитом» как генеральную репетицию матча с ПСВ, то способен победить. Функционально ростовчане выглядят лучше на текущий момент.

    Впрочем, «Зенит» способен добиваться результата не в оптимальном состоянии за счет мастерства исполнителей. Например, в матче с «Уфой» петербуржцы выглядели хуже, но смогли набрать три очка», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.12.2016 18:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +208

      Kurp 4 декабря 2016, 09:39

      Главное игра в Голландии, а Зенит по боку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11487

      alp 4 декабря 2016, 00:23

      опять бубен обосрался со своей "системой"

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 3 декабря 2016, 18:54

      РСМ, все силы на ПСВ! Хрен с ним, с Зенитом. Удачи!

      0
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