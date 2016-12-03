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    Юсупов и Анюков выйдут на матч с «Ростовом» с первых минут

    «Зенит» и «Ростов» назвали стартовые составы на поединок 17-го тура РФПЛ.

    «Ростов»: Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев, Мевля, Гацкан, Калачев, Нобоа, Полоз, Байрамян, Бухаров.

    Запасные: Комиссаров, Гошев, Гранат, Скопинцев, Гуйе, Григорьев, Киреев, Ярошенко, Думбия, Эзатолахи, Препелицэ, Азмун.

    «Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Юсупов, Витсель, Жулиано, Кокорин, Мак, Дзюба.

    Запасные: М. Кержаков, Бабурин, Ломбертс, Гасилин, Чернов, Новосельцев, Могилевец, Маурисио, Джорджевич.

    Матч пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: РПЛ

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    03.12.2016 18:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 3 декабря 2016, 19:06

      давай Ростовушка!!! дави немытых!!

      -2
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 3 декабря 2016, 18:54

      зенит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      alexidj 3 декабря 2016, 18:49

      да уж..жаль что не совсем основа у Ростова..ну ждем ничью значит :)

      -2
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 3 декабря 2016, 18:15

      Удачи ждём победы

      3
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