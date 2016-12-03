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    Миланов: «Тоттенхэм» – хорошая команда, но ЦСКА будет бороться до конца и надеяться на хороший результат»

    Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился эмоциями от разгромной победы над «Уралом» (4:0) в рамках 17-го тура РФПЛ, а также подчеркнул, что армейцы приложат максимум усилий для достижения положительного результата в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Напомним, игра в Лондоне состоится в среду, 7 декабря. В случае победы красно-синие гарантируют себе выход в плей-офф Лиги Европы.

    «Первые 15 минут матча были для нас довольно тяжелыми, поэтому мы играли в основном от обороны. После того как забили первый мяч, начали играть лучше, и в итоге провели хороший тайм, каких давно не было. Во второй половине матча уже просто контролировали игру. Все получилось как надо перед перерывом.

    Теперь все мысли о ближайшей игре с «Тоттенхэмом». В понедельник у нас будет тренировка, на которой мы разберем соперника. Знаем, что это хорошая команда, но мы будем бороться до конца и надеяться на хороший результат. Нам нужна только победа, потому что мы хотим участвовать во всех возможных турнирах. Для нас будет очень хорошо, если мы попадем в Лигу Европы. ЦСКА может достойно там выступить, потому что мы хорошая команда.

    После матча к нам пришел Слуцкий, поздравил Акинфеева с рекордом и Чалова с голом. Говорил ли он с нами по поводу своего ухода? Нет. Мы готовимся, как всегда, у нас хорошие тренировки. Не могу сказать, что что-то происходит. Все нормально», – сказал Миланов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.12.2016 17:44
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