Канделаки: «Я тоже хочу видеть Эль Класико на «Матч ТВ», но деньги и финансовый расчет важнее»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о причинах, не позволяющих до сих пор каналу транслировать игры испанской Примеры. По ее словам, все упирается в финансовую составляющую.

«Где бы я ни оказалась, ко мне обязательно подходят мужчины с вопросом: когда будет Ла Лига? Мы все считаем. Если мы понимаем, что нам это экономически выгодно, то мы покупаем. Если мы что-то не купили, то мы ведем переговоры по одной простой причине – мы торгуемся. Сказки про то, что «Матч ТВ» и субхолдинг «ГПМ Матч» покупает все подряд, потому что есть очень много денег, – клише, которое не соответствует действительности. Сейчас мы находимся еще на стадии переговоров, но они просят немало.

Люди, которые отвечают за формирование цены испанского чемпионата, следят за конкурентами, в первую очередь за английской Премьер-лигой. Понимая цену там, они решили изменить и свою стоимость. Это бизнес, и тут все понятно. Просто в каждой из стран на это могут по-разному реагировать. Наш рынок развивается не столь интенсивно с точки зрения количества денег, чтобы мы синонимично реагировали на подобные изменения.

Если бы мы понимали, что мы тоже сумеем заработать больше на спонсорах, на продажах, на рейтингах, то сразу бы согласились на сделку. В противном случае мы берем паузу и ждем.

Я обожаю Эль Класико, как во всем мире называют матч «Реала» и «Барселоны», и тоже хочу видеть его на телеканале «Матч ТВ». Но в этом вопросе деньги и грамотный финансовый расчет первичны», – сказала Канделаки.

Поединок между «Барселоной» и «Реалом» состоится сегодня и начнется в 18:15 по московскому времени.