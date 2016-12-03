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  • Канделаки: «Я тоже хочу видеть Эль Класико на «Матч ТВ», но деньги и финансовый расчет важнее»

Канделаки: «Я тоже хочу видеть Эль Класико на «Матч ТВ», но деньги и финансовый расчет важнее»

3 декабря 2016, 16:30
30

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о причинах, не позволяющих до сих пор каналу транслировать игры испанской Примеры. По ее словам, все упирается в финансовую составляющую.

«Где бы я ни оказалась, ко мне обязательно подходят мужчины с вопросом: когда будет Ла Лига? Мы все считаем. Если мы понимаем, что нам это экономически выгодно, то мы покупаем. Если мы что-то не купили, то мы ведем переговоры по одной простой причине – мы торгуемся. Сказки про то, что «Матч ТВ» и субхолдинг «ГПМ Матч» покупает все подряд, потому что есть очень много денег, – клише, которое не соответствует действительности. Сейчас мы находимся еще на стадии переговоров, но они просят немало.

Люди, которые отвечают за формирование цены испанского чемпионата, следят за конкурентами, в первую очередь за английской Премьер-лигой. Понимая цену там, они решили изменить и свою стоимость. Это бизнес, и тут все понятно. Просто в каждой из стран на это могут по-разному реагировать. Наш рынок развивается не столь интенсивно с точки зрения количества денег, чтобы мы синонимично реагировали на подобные изменения.

Если бы мы понимали, что мы тоже сумеем заработать больше на спонсорах, на продажах, на рейтингах, то сразу бы согласились на сделку. В противном случае мы берем паузу и ждем.

Я обожаю Эль Класико, как во всем мире называют матч «Реала» и «Барселоны», и тоже хочу видеть его на телеканале «Матч ТВ». Но в этом вопросе деньги и грамотный финансовый расчет первичны», – сказала Канделаки.

Поединок между «Барселоной» и «Реалом» состоится сегодня и начнется в 18:15 по московскому времени.

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Канделаки Тина
Комментарии (30)
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headdevil
1480771942
"Я обожаю Эль Класико"... да ты ни одного матча поди не видела
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Shaitan.
1480772400
Конченная лицемерная шкура, мы наверно единственная страна его эль классико не покажут. Зато эта пиздень бабок сэкономила
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diadushka
1480772473
Скорее дело в том, что футбольным каналом руководит тупая баба, насосавшая на эту должность и абсолютно ничего не понимающая в футболе, иначе как объяснить то, что самый зрелищный чемпионат в мире не показывают! Зато показывают чемпионат Франции! Ну прям очень уж выгодно смотреть условный "Генгам - Сен-Дени"
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Woodbreak
1480772682
Самая умная?
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каа
1480773286
и это говорит директор спортивного канала?! ... тю на тебя..((( деньги априори не могут быть важнее спорта...для спортканала
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Mr Abdullaev
1480773356
ппц его что не покажут на матче офигеть
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Ral13
1480774107
Видать, деньги плывут мимо кассы, куда-то налево...
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vsolon
1480775000
сука
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МасСуд
1480779919
Сука непонятная, шла бы ты хуесосоть куда нибудь... хули ты приперлась в спорт
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anri1703
1480780401
поставили курицу!!!!!!! спасибо за облом с классико((((((((((( мышь
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